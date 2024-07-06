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Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 06.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:44 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/putin-1957883538.html
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 06.07.2024
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Международного кинофестиваля "В кругу семьи", отметив, что мероприятие активно служит РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:44
2024-07-06T16:44
культура
россия
владимир путин
кинофестиваль "в кругу семьи"
общество
новости культуры
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Международного кинофестиваля "В кругу семьи", отметив, что мероприятие активно служит целям просветительства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошёл в календарь значимых культурных событий и занял в нём особое место. Он активно способствует развитию современного кинематографа, служит целям просветительства, продвижению семейных фильмов, знакомит зрителей с новыми лентами, в основе сюжета которых – вечные темы любви, дружбы, созидания, высокие нравственные, гуманистические идеалы, вопросы воспитания подрастающего поколения", - говорится в сообщении. Путин отметил, что ему отрадно наблюдать в программе фестиваля немало зарубежных участников, которые "также стремятся внести свой вклад в поддержку традиционных духовных, семейных ценностей". "Уверен, что в нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, фестиваль пройдёт с успехом, привлечёт повышенное внимание специалистов и самой широкой публики, запомнится интересными премьерами, гостеприимной, тёплой атмосферой", - заключил президент.
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россия, владимир путин, кинофестиваль "в кругу семьи", общество, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Кинофестиваль "В кругу семьи", Общество, Новости культуры
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Путин: кинофестиваль "В кругу семьи" служит целям просветительства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Международного кинофестиваля "В кругу семьи", отметив, что мероприятие активно служит целям просветительства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошёл в календарь значимых культурных событий и занял в нём особое место. Он активно способствует развитию современного кинематографа, служит целям просветительства, продвижению семейных фильмов, знакомит зрителей с новыми лентами, в основе сюжета которых – вечные темы любви, дружбы, созидания, высокие нравственные, гуманистические идеалы, вопросы воспитания подрастающего поколения", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что ему отрадно наблюдать в программе фестиваля немало зарубежных участников, которые "также стремятся внести свой вклад в поддержку традиционных духовных, семейных ценностей".
"Уверен, что в нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, фестиваль пройдёт с успехом, привлечёт повышенное внимание специалистов и самой широкой публики, запомнится интересными премьерами, гостеприимной, тёплой атмосферой", - заключил президент.
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