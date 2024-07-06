https://ria.ru/20240706/putin-1957883538.html

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 06.07.2024

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Международного кинофестиваля "В кругу семьи", отметив, что мероприятие активно служит РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T16:44

2024-07-06T16:44

2024-07-06T16:44

культура

россия

владимир путин

кинофестиваль "в кругу семьи"

общество

новости культуры

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов Международного кинофестиваля "В кругу семьи", отметив, что мероприятие активно служит целям просветительства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошёл в календарь значимых культурных событий и занял в нём особое место. Он активно способствует развитию современного кинематографа, служит целям просветительства, продвижению семейных фильмов, знакомит зрителей с новыми лентами, в основе сюжета которых – вечные темы любви, дружбы, созидания, высокие нравственные, гуманистические идеалы, вопросы воспитания подрастающего поколения", - говорится в сообщении. Путин отметил, что ему отрадно наблюдать в программе фестиваля немало зарубежных участников, которые "также стремятся внести свой вклад в поддержку традиционных духовных, семейных ценностей". "Уверен, что в нынешнем году, объявленном в России Годом семьи, фестиваль пройдёт с успехом, привлечёт повышенное внимание специалистов и самой широкой публики, запомнится интересными премьерами, гостеприимной, тёплой атмосферой", - заключил президент.

https://ria.ru/20240705/mnogodetnost-1957659438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, кинофестиваль "в кругу семьи", общество, новости культуры