https://ria.ru/20240706/putin-1957874806.html

"Никто в это не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине

"Никто в это не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 06.07.2024

"Никто в это не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине

Президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:47

2024-07-06T15:47

2024-07-06T15:56

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité."Для Путина ситуация немного проясняется. <…> Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем", — отметил эксперт.По его мнению, на международной арене у России тоже будут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Бонифас убежден, что победа лидера правой фракции "Национальное объединение" Жордана Барделла во Франции серьезно повлияет на политику Парижа в отношении Украины.Формально поддержка Киева останется на прежнем уровне, но на деле Пятая республика сократит не только финансовые вливания в киевский режим, но и поставки военного оборудования и вооружений, полагает политолог.Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html

https://ria.ru/20240630/bardella-1956513550.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато