"Никто в это не верит". Во Франции сделали неожиданное заявление о Путине
Политолог из Франции Бонифас: Путин уже побеждает в конфликте на Украине
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин уже побеждает на Украине и ни одна страна не верит в успех ВСУ на поле боя, заявил французский политолог Паскаль Бонифас в эфире YouTube-канала L'invité.
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"Для Путина ситуация немного проясняется. <…> Он уже укрепляет свои позиции на поле боя, и я уже давно говорю, что никто не верит в военную победу Украины, никто в действительности не верит, что она способна вернуть территории, потерянные с 2022 года, военным путем", — отметил эксперт.
По его мнению, на международной арене у России тоже будут успехи, если к власти в Европе и в США придут правые партии и Дональд Трамп. Бонифас убежден, что победа лидера правой фракции "Национальное объединение" Жордана Барделла во Франции серьезно повлияет на политику Парижа в отношении Украины.
Формально поддержка Киева останется на прежнем уровне, но на деле Пятая республика сократит не только финансовые вливания в киевский режим, но и поставки военного оборудования и вооружений, полагает политолог.
Россия ранее неоднократно предлагала урегулировать конфликт с Украиной мирным путем. Так, президент страны Владимир Путин отмечал, что для начала переговоров Киев должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".