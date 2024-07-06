https://ria.ru/20240706/pushilin-1957946202.html

Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек

Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек - РИА Новости, 06.07.2024

Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек

Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T22:58

2024-07-06T22:58

2024-07-06T23:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек, заявил глава республики Денис Пушилин."К сожалению, продолжают поступать данные о последствиях обстрелов городов республики. На данный момент подтвердилась информация о ранении 20 мирных жителей", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее Пушилин сообщал о тринадцати пострадавших.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненых мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до 9 человек. В МЧС России сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)