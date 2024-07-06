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Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 06.07.2024 (обновлено: 23:02 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pushilin-1957946202.html
Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек
Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек - РИА Новости, 06.07.2024
Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек
Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:58
2024-07-06T23:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек, заявил глава республики Денис Пушилин."К сожалению, продолжают поступать данные о последствиях обстрелов городов республики. На данный момент подтвердилась информация о ранении 20 мирных жителей", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Ранее Пушилин сообщал о тринадцати пострадавших.Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненых мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до 9 человек. В МЧС России сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20240706/minoborony-1957851907.html
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при обстрелах в ДНР составило 20 человек

Пушилин: число пострадавших при обстрелах в ДНР в субботу составило 20 человек

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Последствия атаки ВФУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ в ДНР в субботу составило 20 человек, заявил глава республики Денис Пушилин.
«
"К сожалению, продолжают поступать данные о последствиях обстрелов городов республики. На данный момент подтвердилась информация о ранении 20 мирных жителей", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее Пушилин сообщал о тринадцати пострадавших.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что число раненых мирных жителей при обстреле ВСУ Горловки возросло до 9 человек. В МЧС России сообщали, что в Горловке при обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС, им оказывается медицинская помощь, двое направлены на амбулаторное лечение.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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