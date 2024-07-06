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МЧС отправило психологов на место взрыва в Волгограде

МЧС отправило психологов на место взрыва в Волгограде - РИА Новости, 06.07.2024

МЧС отправило психологов на место взрыва в Волгограде

Психологи МЧС РФ направлены на место взрыва насосной станции в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

2024-07-06T17:44

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Психологи МЧС РФ направлены на место взрыва насосной станции в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области. "К месту направлены психологи МЧС России. Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу на месте происшествия", - сообщили в МЧС, отметив, что психологическая помощь может понадобиться родным погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде. В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУ СКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

https://ria.ru/20240706/opershtab-1957878772.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)