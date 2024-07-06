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Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане
Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане - РИА Новости, 06.07.2024
Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане
Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с отключением света в домах десятков тысяч человек из-за аварии на трансформаторной подстанции в городе... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:40
2024-07-06T23:40
2024-07-06T23:40
происшествия
жкх
хасавюрт
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хасавюртовский район
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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с отключением света в домах десятков тысяч человек из-за аварии на трансформаторной подстанции в городе Хасавюрте, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в администрации Хасавюрта сообщили, что "в результате внештатной ситуации произошло замыкание" на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Он вышел из строя, параллельно отключились еще два силовых трансформатора на 16 и 25 МВА. По данным мэрии, в зону отключения попали более 70 тысяч жителей Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов республики. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с перебоями электроснабжения потребителей на территории Хасавюрта и Хасавюртовского района. По предварительной информации, 6 июля 2024 года в результате аварий на трансформаторной подстанции "Ярыксу" зафиксированы перебои электроснабжения на территории города Хасавюрта и Хасавюртовского района", – говорится в сообщении. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения. Между тем пресс-служба "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") сообщает, что специалисты компании доставят новое оборудование на подстанцию 110 кВ "Ярыксу" в Хасавюрте, где "произошло технологическое нарушение, в результате которого поврежден один из трех трансформаторов".
https://ria.ru/20240220/dagestan-1928522765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, хасавюрт, новолакский район, хасавюртовский район
Происшествия, ЖКХ, Хасавюрт, Новолакский район, Хасавюртовский район
Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане
Прокуратура Дагестана проводит проверку из-за аварии на подстанции в Хасавюрте
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости.
Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с отключением света в домах десятков тысяч человек из-за аварии на трансформаторной подстанции в городе Хасавюрте, сообщили
в пресс-службе ведомства.
Ранее в администрации Хасавюрта сообщили, что "в результате внештатной ситуации произошло замыкание" на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Он вышел из строя, параллельно отключились еще два силовых трансформатора на 16 и 25 МВА. По данным мэрии, в зону отключения попали более 70 тысяч жителей Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов республики.
«
"Прокуратурой республики организована проверка в связи с перебоями электроснабжения потребителей на территории Хасавюрта и Хасавюртовского района. По предварительной информации, 6 июля 2024 года в результате аварий на трансформаторной подстанции "Ярыксу" зафиксированы перебои электроснабжения на территории города Хасавюрта и Хасавюртовского района", – говорится в сообщении.
В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения.
Между тем пресс-служба "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") сообщает, что специалисты компании доставят новое оборудование на подстанцию 110 кВ "Ярыксу" в Хасавюрте, где "произошло технологическое нарушение, в результате которого поврежден один из трех трансформаторов".