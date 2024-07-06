https://ria.ru/20240706/proverka-1957949696.html

Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане

Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане - РИА Новости, 06.07.2024

Прокуратура начала проверку после массового отключения света в Дагестане

Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с отключением света в домах десятков тысяч человек из-за аварии на трансформаторной подстанции в городе... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:40

2024-07-06T23:40

2024-07-06T23:40

происшествия

жкх

хасавюрт

новолакский район

хасавюртовский район

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МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с отключением света в домах десятков тысяч человек из-за аварии на трансформаторной подстанции в городе Хасавюрте, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в администрации Хасавюрта сообщили, что "в результате внештатной ситуации произошло замыкание" на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Он вышел из строя, параллельно отключились еще два силовых трансформатора на 16 и 25 МВА. По данным мэрии, в зону отключения попали более 70 тысяч жителей Хасавюрта и ряд населенных пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов республики. "Прокуратурой республики организована проверка в связи с перебоями электроснабжения потребителей на территории Хасавюрта и Хасавюртовского района. По предварительной информации, 6 июля 2024 года в результате аварий на трансформаторной подстанции "Ярыксу" зафиксированы перебои электроснабжения на территории города Хасавюрта и Хасавюртовского района", – говорится в сообщении. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере электроснабжения. Между тем пресс-служба "Дагэнерго" (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ") сообщает, что специалисты компании доставят новое оборудование на подстанцию 110 кВ "Ярыксу" в Хасавюрте, где "произошло технологическое нарушение, в результате которого поврежден один из трех трансформаторов".

https://ria.ru/20240220/dagestan-1928522765.html

хасавюрт

новолакский район

хасавюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, хасавюрт, новолакский район, хасавюртовский район