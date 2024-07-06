https://ria.ru/20240706/prokuror-1957832992.html

СМИ: во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого

СМИ: во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого - РИА Новости, 06.07.2024

СМИ: во Львове задержали экс-прокурора Ильницкого

Украинские правоохранители задержали во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, скрывающегося в доме тещи - адвоката Богданы Москвы,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:07

2024-07-06T10:07

2024-07-06T13:22

в мире

львов

украина

львовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали во Львове объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, скрывающегося в доме тещи - адвоката Богданы Москвы, его обнаружили во время следственных действий в отношении последней по факту получения взятки, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Как сообщало в декабре прошлого года МВД Украины, экс-прокурора разыскивают по трем частям статьи уголовного кодекса "подделка документов"."Адвоката (Богдану Москву, которая является тещей Ильницкого - ред.) задержали после получения денежных средств в сумме 3,5 тысячи долларов. Документируя получение неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации, во Львове правоохранители задержали (в ее доме - ред.) объявленного в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого", - сообщает издание.Установлено, что взятку адвокат требовала за влияние на принятие решения должностными лицами ряда военкоматов Львовской области по обновлению военно-учетных данных и получения QR-кода двумя военнообязанными, чьи имена не называются, а также предоставление одному из них отсрочки от призыва по мобилизации. Во время обыска, как передает издание, на чердаке дома задержанной правоохранители обнаружили и задержали разыскиваемое лицо, а именно - Ильницкого.В свою очередь, как сообщает украинское издание "Страна", ее подозревают в организации схемы с уклонистами, которым помогали за деньги решить вопрос с военными комиссариатами. Сообщается, что на этой схеме Москва могла заработать до полумиллиона долларов.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование

https://ria.ru/20240626/popov-1955535467.html

https://ria.ru/20240701/zayavlenie-1956760113.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

львов

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, львов, украина, львовская область