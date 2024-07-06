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Британка разбогатела из-за неожиданной находки на чердаке - РИА Новости, 06.07.2024
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17:02 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/prodazha-1957887159.html
Британка разбогатела из-за неожиданной находки на чердаке
Британка разбогатела из-за неожиданной находки на чердаке - РИА Новости, 06.07.2024
Британка разбогатела из-за неожиданной находки на чердаке
Жительница Великобритании Джилл Стюарт неожиданно разбогатела, выставив на аукцион побитую китайскую посуду, пролежавшую у нее на чердаке более 20 лет, сообщает РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:02
2024-07-06T17:02
великобритания
китай
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жительница Великобритании Джилл Стюарт неожиданно разбогатела, выставив на аукцион побитую китайскую посуду, пролежавшую у нее на чердаке более 20 лет, сообщает издание The Sun."Женщина продала коробку побитой посуды, которая два десятилетия простояла у нее на чердаке, за колоссальные 200 000 фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей. — Прим. ред.), но чуть не потеряла лот", — рассказали в издании.Ящик с посудой Стюарт оставил ее дедушка, который находился в Китае на рубеже 20-го века, однако он решил, что из-за повреждений эта посуда бесполезна, говорится в материале.В 2002 году женщина поставила ящик на чердак, где он и находился до настоящего времени. Обнаружив его снова, британка решила выбросить его, но в последний момент передумала и отнесла его на аукцион, подчеркнули в публикации.
https://ria.ru/20240706/zmeya-1957817197.html
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великобритания, китай
Великобритания, Китай
Британка разбогатела из-за неожиданной находки на чердаке

Sun: британка разбогатела, продав пролежавшую 20 лет на чердаке китайскую посуду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Жительница Великобритании Джилл Стюарт неожиданно разбогатела, выставив на аукцион побитую китайскую посуду, пролежавшую у нее на чердаке более 20 лет, сообщает издание The Sun.
"Женщина продала коробку побитой посуды, которая два десятилетия простояла у нее на чердаке, за колоссальные 200 000 фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей. — Прим. ред.), но чуть не потеряла лот", — рассказали в издании.
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Ящик с посудой Стюарт оставил ее дедушка, который находился в Китае на рубеже 20-го века, однако он решил, что из-за повреждений эта посуда бесполезна, говорится в материале.
В 2002 году женщина поставила ящик на чердак, где он и находился до настоящего времени. Обнаружив его снова, британка решила выбросить его, но в последний момент передумала и отнесла его на аукцион, подчеркнули в публикации.
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