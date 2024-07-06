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Конгрессмен-демократ призвал Байдена уйти, чтобы избежать катастрофы

Конгрессмен-демократ призвал Байдена уйти, чтобы избежать катастрофы - РИА Новости, 06.07.2024

Конгрессмен-демократ призвал Байдена уйти, чтобы избежать катастрофы

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:56

2024-07-06T02:56

2024-07-06T02:57

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джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли призвал американского президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, чтобы предотвратить надвигающуюся "катастрофу". "Господин президент, Ваше наследие установлено. Мы в неоплатном долгу. Единственное, что Вы можете сделать сейчас, чтобы закрепить это навсегда и предотвратить полную катастрофу - это уйти", - заявил он в интервью телеканалу MSNBC. По мнению Куигли, который представляет в палате представителей штата Иллинойс, Байдену следует "позволить кому-то другому" участвовать в ноябрьских выборах президента. В пятницу Байден "полностью исключил" возможность отказаться от планов по переизбранию и добавил, что надеется принять участие в следующих дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом в сентябре. Байден выразил уверенность, что только сенатор-демократ Марк Уорнер хочет его выхода из гонки. До Уорнера в начале июля конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах. Доггетт указал, что Байден много работал на благо США, но сейчас уступает в соцопросах своему предшественнику Дональду Трампу, а состоявшиеся дебаты не переменили ситуацию. Кроме того, губернатор американского штата Массачусетс Маура Хили стала первой главой американского региона из числа членов Демократической партии США, кто открыто призвал Байдена прислушаться к американскому народу и подумать над выходом из предвыборной гонки. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240706/bayden-1957806346.html

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена