https://ria.ru/20240706/pozhar-1957947656.html

В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

В районе Алушты загорелся газораспределительный узел - РИА Новости, 07.07.2024

В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-06T23:17

2024-07-06T23:17

2024-07-07T03:53

происшествия

алушта

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым."В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства", — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники. Пожар, предварительно, локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Причины возгорания не уточняются.Как сообщила РИА Новости глава администрации Алушты Галина Огнева, пострадавших в результате аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности. На месте работают все службы, принимаются меры по недопущению распространения огня.Позднее Огнева сообщила в своем Telegram-канале об остановке газоснабжения в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа.В Крыму с конца июня установилась очень жаркая, сухая погода с дневными температурами до 35 градусов. На полуострове объявили чрезвычайную пожароопасность.

https://ria.ru/20240707/tushenie-1957957551.html

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республика крым

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Пожар на газораспределительной станции около Алушты Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС 2024-07-06T23:17 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алушта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)