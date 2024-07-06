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В районе Алушты загорелся газораспределительный узел - РИА Новости, 07.07.2024
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23:17 06.07.2024 (обновлено: 03:53 07.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pozhar-1957947656.html
В районе Алушты загорелся газораспределительный узел
В районе Алушты загорелся газораспределительный узел - РИА Новости, 07.07.2024
В районе Алушты загорелся газораспределительный узел
Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-06T23:17
2024-07-07T03:53
происшествия
алушта
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.&quot;В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства&quot;, — говорится в заявлении.В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники. Пожар, предварительно, локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.Причины возгорания не уточняются.Как сообщила РИА Новости глава администрации Алушты Галина Огнева, пострадавших в результате аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности. На месте работают все службы, принимаются меры по недопущению распространения огня.Позднее Огнева сообщила в своем Telegram-канале об остановке газоснабжения в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа.В Крыму с конца июня установилась очень жаркая, сухая погода с дневными температурами до 35 градусов. На полуострове объявили чрезвычайную пожароопасность.
https://ria.ru/20240707/tushenie-1957957551.html
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Пожар на газораспределительной станции около Алушты
Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС
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происшествия, алушта, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алушта, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе Алушты загорелся газораспределительный узел

Под Алуштой горит газораспределительный узел, спасатели работают на месте ЧП

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Газораспределитель загорелся в районе села Виноградное возле Алушты, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
«

"В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: город Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства", — говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркнули, что силы и средства Главного управления направлены на недопущение распространения огня. В готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС — 25 человек и семь единиц техники.
Пожар, предварительно, локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Причины возгорания не уточняются.
Как сообщила РИА Новости глава администрации Алушты Галина Огнева, пострадавших в результате аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности. На месте работают все службы, принимаются меры по недопущению распространения огня.
Позднее Огнева сообщила в своем Telegram-канале об остановке газоснабжения в Алуште и еще нескольких населенных пунктах городского округа.
В Крыму с конца июня установилась очень жаркая, сухая погода с дневными температурами до 35 градусов. На полуострове объявили чрезвычайную пожароопасность.
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ПроисшествияАлуштаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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