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Троим пострадавшим в Волгограде не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 06.07.2024
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21:31 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/postradavshie-1957936416.html
Троим пострадавшим в Волгограде не потребовалась госпитализация
Троим пострадавшим в Волгограде не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 06.07.2024
Троим пострадавшим в Волгограде не потребовалась госпитализация
Троим пострадавшим при взрыве на насосной станции в Волгограде не потребовалась госпитализация, сообщили "Концессии водоснабжения" города. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:31
2024-07-06T21:31
происшествия
волгоград
красноармейский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Троим пострадавшим при взрыве на насосной станции в Волгограде не потребовалась госпитализация, сообщили "Концессии водоснабжения" города. &quot;Троим сотрудникам смены медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась&quot;, - сообщила компания в своем Telegram-канале.В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек. СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
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происшествия, волгоград, красноармейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Красноармейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Троим пострадавшим в Волгограде не потребовалась госпитализация

Троим пострадавшим при взрыве в Волгограде не потребовалась госпитализация

© Фото очевидцаПоследствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Троим пострадавшим при взрыве на насосной станции в Волгограде не потребовалась госпитализация, сообщили "Концессии водоснабжения" города.
«

"Троим сотрудникам смены медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - сообщила компания в своем Telegram-канале.

В субботу днем, по данным ГУМЧС, в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. По данным СУСКР по региону, погибли два человека. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, еще трое из них пострадали. Под завалами могут находится еще трое человек.
СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ", предварительная версия взрыва – нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.
Последствия взрыва газа на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Вчера, 17:44
 
ПроисшествияВолгоградКрасноармейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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