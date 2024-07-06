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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.07.2024
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23:23 06.07.2024 (обновлено: 23:24 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pogoda-1957947955.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.07.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T23:23
2024-07-06T23:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 12.00 до 21.00 7 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе - 23 метра в секунду. Грозы ожидаются местами с 19.00 до 23.00 7 июля, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19.00 до 22.00 7 июля, местами пройдут ливни", - говорится в сообщении. Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
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общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя с грозой

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДождь в Санкт-Петербурге
Дождь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дождь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информации Росгидрометцентра, с 12.00 до 21.00 7 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе - 23 метра в секунду. Грозы ожидаются местами с 19.00 до 23.00 7 июля, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19.00 до 22.00 7 июля, местами пройдут ливни", - говорится в сообщении.
Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
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