https://ria.ru/20240706/pogoda-1957947955.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 06.07.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:23

2024-07-06T23:23

2024-07-06T23:24

общество

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за дождя, ветра и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 12.00 до 21.00 7 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, при грозе - 23 метра в секунду. Грозы ожидаются местами с 19.00 до 23.00 7 июля, локально может выпасть град. Дожди ожидаются с 19.00 до 22.00 7 июля, местами пройдут ливни", - говорится в сообщении. Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, погода