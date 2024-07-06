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При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2024
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15:30 06.07.2024 (обновлено: 16:55 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pogibshie-1957872534.html
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека - РИА Новости, 06.07.2024
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека
При взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:30
2024-07-06T16:55
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. При взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.&quot;В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается&quot;, — уточнили в ведомстве.Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.Создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко.Как уточняли в МЧС, на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоград
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград
При взрыве на насосной станции в Волгограде погибли два человека

Два человека погибли при взрыве газа на насосной станции в Волгограде

© Фото очевидцаВзрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото очевидца
Взрыв газа произошел на насосной станции в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. При взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.
«

"В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", — уточнили в ведомстве.

Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения при сварочных работах.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Создан оперативный штаб под руководством главы города Владимира Марченко.
Как уточняли в МЧС, на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа, из-за которого обрушились железобетонные перекрытия. По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них пострадали.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Волгоград
 
 
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