https://ria.ru/20240706/pisma-1957873267.html

Москвичи смогут бесплатно отправить письма на 15 станциях метро

Москвичи смогут бесплатно отправить письма на 15 станциях метро - РИА Новости, 06.07.2024

Москвичи смогут бесплатно отправить письма на 15 станциях метро

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно отправить письма и поздравительные открытки на 15 станциях метро, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:34

2024-07-06T15:34

2024-07-06T15:34

общество

москва

россия

максим ликсутов

московский метрополитен

почта россии

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москвичи и гости столицы смогут бесплатно отправить письма и поздравительные открытки на 15 станциях метро, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В преддверии Дня семьи, любви и верности Московский метрополитен и "Почта России" установили почтовые ящики с тематическими открытками. Пассажиры могут бесплатно отправить письма своим близким на 15 стойках "Живое общение". Они расположены на станциях метро "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" Филевской линии, "Белорусская", "Киевская", "Павелецкая", "Парк культуры" и "Курская" Кольцевой линии, "Китай-город" и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии метро", - говорится в сообщении. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что пассажиры метро могут бесплатно отправить поздравления своим близким во все регионы России до 9 июля включительно. Отмечается, что до этого подобные почтовые ящики уже устанавливали в метро к Новому году и ко Дню Победы.

https://ria.ru/20240704/metro-1957388705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, максим ликсутов , московский метрополитен, почта россии