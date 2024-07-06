https://ria.ru/20240706/pentagon-1957945446.html
Пентагон озвучит решение о будущем программы разработки МБР Sentinel
Пентагон озвучит решение о будущем программы разработки МБР Sentinel - РИА Новости, 06.07.2024
Пентагон озвучит решение о будущем программы разработки МБР Sentinel
Министерство обороны США 9 июля озвучит решение о будущем программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, по которой не... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:51
2024-07-06T22:51
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны США 9 июля озвучит решение о будущем программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, по которой не исключался отказ из-за задержек и удорожания, заявили РИА Новости в Пентагоне. "Министерство объявит о своем решении относительно будущего программы Sentinel, как только процесс (оценки - ред.) будет завершен и мы выполним свои обязательства перед конгрессом. Мы ожидаем, что решение будет принято 9 июля 2024 года или около того", - сообщили агентству в ведомстве. Представитель Пентагона добавил, что в настоящее время в ведомстве не готовы сообщить дополнительной информации о предстоящем решении. Ранее ВВС США отстранили руководителя проекта по разработке МБР Sentinel полковника Чарльза Клэгга за "утрату доверия", сообщал Блумберг со ссылкой на заявление ведомства. В мае заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что Пентагон не исключает возможность отказа от программы МБР Sentinel или внесения в нее изменений. Как пояснял Лаплант, Пентагон проводит анализ по текущей реализации программы Sentinel и до июля 2024 года намерен сформировать позицию по "фундаментальным вопросам, на которые необходимо ответить". В конце марта издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США и представителя ведомства сообщало, что первые испытания Sentinel откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, а также увеличения затрат на реализацию проекта, хотя ранее планировалось, что первое испытание состоится в декабре 2023 года.
https://ria.ru/20240618/raketa-1953809253.html
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В мире, Космос - РИА Наука, США, Министерство обороны США
Пентагон озвучит решение о будущем программы разработки МБР Sentinel
Пентагон 9 июля объявит решение о будущем программы разработки МБР Sentinel
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Министерство обороны США 9 июля озвучит решение о будущем программы разработки новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel, по которой не исключался отказ из-за задержек и удорожания, заявили РИА Новости в Пентагоне.
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"Министерство объявит о своем решении относительно будущего программы Sentinel, как только процесс (оценки - ред.) будет завершен и мы выполним свои обязательства перед конгрессом. Мы ожидаем, что решение будет принято 9 июля 2024 года или около того", - сообщили агентству в ведомстве.
Представитель Пентагона добавил, что в настоящее время в ведомстве не готовы сообщить дополнительной информации о предстоящем решении.
Ранее ВВС США отстранили руководителя проекта по разработке МБР Sentinel полковника Чарльза Клэгга за "утрату доверия", сообщал Блумберг со ссылкой на заявление ведомства.
В мае заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант заявил, что Пентагон не исключает возможность отказа от программы МБР Sentinel или внесения в нее изменений. Как пояснял Лаплант, Пентагон проводит анализ по текущей реализации программы Sentinel и до июля 2024 года намерен сформировать позицию по "фундаментальным вопросам, на которые необходимо ответить".
В конце марта издание Defense One со ссылкой на документы ВВС США и представителя ведомства сообщало, что первые испытания Sentinel откладываются до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих, а также увеличения затрат на реализацию проекта, хотя ранее планировалось, что первое испытание состоится в декабре 2023 года.