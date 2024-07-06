https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html

Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии

Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 06.07.2024

Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:20

2024-07-06T02:20

2024-07-06T02:47

общество

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза. "Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.

https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957484456.html

https://ria.ru/20240704/zakon-1957384006.html

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общество, россия