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Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 06.07.2024
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02:20 06.07.2024 (обновлено: 02:47 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/pensiya-1957808394.html
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии - РИА Новости, 06.07.2024
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии
Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T02:20
2024-07-06T02:47
общество
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова. "В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова. Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза. "Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.
https://ria.ru/20240704/moshenniki-1957484456.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как увеличить размер пенсии

Эксперт: россияне могут увеличить пенсию, временно не обращаясь за ней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не будут обращаться за ней по достижению пенсионного возраста - в течение года примерно на 6%, а в течение десяти лет более чем в два раза, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у человека наступило право на получение пенсии, но гражданин России не обращается за ней (важно помнить, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически)", - сказала Солодовникова.
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Она отметила, что в случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%. Если не обращаться за пенсией пять лет, размер пенсии увеличивается на 45%, а при десяти годах пенсия увеличивается более чем в два раза.
"Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие", - уточнила эксперт.
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