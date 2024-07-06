https://ria.ru/20240706/pashinyan-1957865433.html

Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:37

2024-07-06T14:37

2024-07-06T14:37

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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Особое значение для правительства и народа Республики Армении имеют отношения с братской Исламской Республикой Иран, которые с момента провозглашения независимости Армении стабильно развиваются", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства Армении. Пашинян отметил, что постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение в контексте двустороннего сотрудничества, региональной стабильности и процветания. "Уверен, что благодаря совместным усилиям наших правительств договоренности, достигнутые между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, будут реализованы, и мы совместно запустим ряд новых программ во благо дружественных народов Армении и Ирана", - отмечается в послании. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, армения, масуд пезешкиан, никол пашинян, саид джалили