Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Пашинян выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
"Особое значение для правительства и народа Республики Армении имеют отношения с братской Исламской Республикой Иран, которые с момента провозглашения независимости Армении стабильно развиваются", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства Армении.
Пашинян отметил, что постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение в контексте двустороннего сотрудничества, региональной стабильности и процветания.
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"Уверен, что благодаря совместным усилиям наших правительств договоренности, достигнутые между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, будут реализованы, и мы совместно запустим ряд новых программ во благо дружественных народов Армении и Ирана", - отмечается в послании.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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