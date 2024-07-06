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Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
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14:37 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pashinyan-1957865433.html
Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:37
2024-07-06T14:37
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%. "Особое значение для правительства и народа Республики Армении имеют отношения с братской Исламской Республикой Иран, которые с момента провозглашения независимости Армении стабильно развиваются", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства Армении. Пашинян отметил, что постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение в контексте двустороннего сотрудничества, региональной стабильности и процветания. "Уверен, что благодаря совместным усилиям наших правительств договоренности, достигнутые между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, будут реализованы, и мы совместно запустим ряд новых программ во благо дружественных народов Армении и Ирана", - отмечается в послании. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240706/iran-1957850969.html
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в мире, цены на нефть, иран, армения, масуд пезешкиан, никол пашинян, саид джалили
В мире, Цены на нефть, Иран, Армения, Масуд Пезешкиан, Никол Пашинян, Саид Джалили
Пашинян поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана

Пашинян выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании Масуду Пезешкиану по случаю его избрания на пост президента Ирана выразил уверенность в дальнейшем развитии армяно-иранских отношений.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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"Особое значение для правительства и народа Республики Армении имеют отношения с братской Исламской Республикой Иран, которые с момента провозглашения независимости Армении стабильно развиваются", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства Армении.
Пашинян отметил, что постоянное углубление теплых отношений между Арменией и Ираном имеет особое значение в контексте двустороннего сотрудничества, региональной стабильности и процветания.
«
"Уверен, что благодаря совместным усилиям наших правительств договоренности, достигнутые между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, будут реализованы, и мы совместно запустим ряд новых программ во благо дружественных народов Армении и Ирана", - отмечается в послании.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
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В миреЦены на нефтьИранАрменияМасуд ПезешкианНикол ПашинянСаид Джалили
 
 
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