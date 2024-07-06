Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии
Пашинян выразил надежду на скорую личную встречу с Киром Стармером
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства, выразив надежду на скорую личную встречу.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
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"Примите мои самые теплые поздравления с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве и вступлением на пост премьер-министра. Уверен, что под вашим политическим руководством Великобритания добьется новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства.
Пашинян констатировал последовательное развитие и углубление отношений между двумя странами в последние годы, повышение двустороннего сотрудничества до нового уровня стратегического диалога.
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"Я искренне надеюсь, что нынешняя динамика не только сохранится, но и будет дополнена перспективными программами во благо наших двух народов. Ожидаю, что в ближайшее время у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности углубления сотрудничества между нашими странами", - отмечается в послании Пашиняна.