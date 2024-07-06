Рейтинг@Mail.ru
Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/pashinjane-1957870064.html
Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии
Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии - РИА Новости, 06.07.2024
Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:04
2024-07-06T15:04
великобритания
армения
кир стармер
никол пашинян
парламентские выборы в британии – 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства, выразив надежду на скорую личную встречу. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. "Примите мои самые теплые поздравления с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве и вступлением на пост премьер-министра. Уверен, что под вашим политическим руководством Великобритания добьется новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства. Пашинян констатировал последовательное развитие и углубление отношений между двумя странами в последние годы, повышение двустороннего сотрудничества до нового уровня стратегического диалога. "Я искренне надеюсь, что нынешняя динамика не только сохранится, но и будет дополнена перспективными программами во благо наших двух народов. Ожидаю, что в ближайшее время у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности углубления сотрудничества между нашими странами", - отмечается в послании Пашиняна.
https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html
https://ria.ru/20240705/sunak-1957627348.html
великобритания
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, армения, кир стармер, никол пашинян, парламентские выборы в британии – 2024, в мире
Великобритания, Армения, Кир Стармер, Никол Пашинян, Парламентские выборы в Британии – 2024, В мире
Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии

Пашинян выразил надежду на скорую личную встречу с Киром Стармером

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства, выразив надежду на скорую личную встречу.
Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
5 июля, 08:00
«
"Примите мои самые теплые поздравления с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве и вступлением на пост премьер-министра. Уверен, что под вашим политическим руководством Великобритания добьется новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства.
Пашинян констатировал последовательное развитие и углубление отношений между двумя странами в последние годы, повышение двустороннего сотрудничества до нового уровня стратегического диалога.
«
"Я искренне надеюсь, что нынешняя динамика не только сохранится, но и будет дополнена перспективными программами во благо наших двух народов. Ожидаю, что в ближайшее время у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности углубления сотрудничества между нашими странами", - отмечается в послании Пашиняна.
Риши Сунак во время заявления на Даунинг-стрит, 10. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сунак рассказал, что уйдет после поражения на выборах
5 июля, 12:49
 
ВеликобританияАрменияКир СтармерНикол ПашинянПарламентские выборы в Британии – 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала