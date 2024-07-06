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Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии

Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии - РИА Новости, 06.07.2024

Пашинян поздравил Стармера с вступлением в должность премьера Британии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:04

2024-07-06T15:04

2024-07-06T15:04

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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Киру Стармеру в связи с его вступлением в должность главы британского правительства, выразив надежду на скорую личную встречу. Парламентские выборы в Британии состоялись в четверг, лейбористы получили на них 412 мандатов. В пятницу лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника. "Примите мои самые теплые поздравления с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах в Соединенном Королевстве и вступлением на пост премьер-министра. Уверен, что под вашим политическим руководством Великобритания добьется новых успехов как во внутренней, так и во внешней политике", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте правительства. Пашинян констатировал последовательное развитие и углубление отношений между двумя странами в последние годы, повышение двустороннего сотрудничества до нового уровня стратегического диалога. "Я искренне надеюсь, что нынешняя динамика не только сохранится, но и будет дополнена перспективными программами во благо наших двух народов. Ожидаю, что в ближайшее время у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности углубления сотрудничества между нашими странами", - отмечается в послании Пашиняна.

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

https://ria.ru/20240705/sunak-1957627348.html

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великобритания, армения, кир стармер, никол пашинян, парламентские выборы в британии – 2024, в мире