https://ria.ru/20240706/parad-1957948205.html

В Салониках прошел парад в защиту семейных ценностей

В Салониках прошел парад в защиту семейных ценностей - РИА Новости, 06.07.2024

В Салониках прошел парад в защиту семейных ценностей

В Салониках прошел семейный парад Family Pride в защиту семейных ценностей, тысячи людей вышли на акцию под лозунгами "Руки прочь от наших детей" и "Семья... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T23:25

2024-07-06T23:25

2024-07-06T23:26

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АФИНЫ, 6 июл - РИА Новости. В Салониках прошел семейный парад Family Pride в защиту семейных ценностей, тысячи людей вышли на акцию под лозунгами "Руки прочь от наших детей" и "Семья только традиционная", сообщает новостной портал Pronews.gr. Акция началась возле Белой башни на набережной и там же завершилась после шествия по центру города. Она стала ответом на "европрайд", прошедший а Салониках неделей ранее. "Family Pride был организован сегодня в Салониках по призыву группы "Греческие матери". По словам организаторов, целью этого прайда было проанализировать демографическую проблему, а также донести до молодежи послание о важности традиционной семьи. Выступавшие говорили, что цель состоит в том, чтобы эта акция стала постоянной и в то же время чтобы правительство получило послание, что надо на деле практически поддержать греческую семью, "состоящую из матери, отца и детей", - пишет портал. Собравшиеся держали в руках греческие флаги и транспаранты, а многие родители привели своих детей с воздушными шарами. На одном из баннеров было написано: "Руки прочь от детей. Семья только традиционная", изображающие отца и мать с ребенком на руках. Сразу после выступлений в центре Салоников началось шествие, во время которого полиция перекрыла дорожное движение. Среди организаторов была также "Греческая православная молодежь". Сайт "Прото тема" сообщает, что во главе шествия были люди с греческими флагами и дети с флагом "Православие или смерть". "Участники выкрикивали такие лозунги, как: "Греция – это православие" и "Руки прочь от наших детей", а также "Греция принадлежит грекам". Один из посылов организаторов гласил: "Покончите с их паранойей, назовите вещи своим именами", - пишет сайт. Семейный парад планировалось провести в субботу и в Афинах в приморском районе Палео Фалиро, но греческая полиция запретила его после того, как противники этого мероприятия решили собраться в том же районе. В Афинах в защиту семейных ценностей выступила организация El Hero ("Герой"), против - организации под названиями "Инициатива антифашистов из южных пригородов и солидарность" и "Инициатива людей против family pride". Портал pronews.gr в связи с запретом заявил, что теперь в Греции разрешены только акции гомосексуалистов. Как отметил портал, контрмитинг был объявлен только с целью запретить собрание в защиту семьи. Издание напоминает, что в Салониках несколько дней назад проходил парад гомосексуалистов "Европрайд" и был объявлен митинг их противников, но были запрещены не оба мероприятия, а только второе. В последние годы в Греции проводится крайне агрессивная пропаганда ЛГБТ*, которой трудно противостоять тем, кто поддерживает традиционную семью. Недавно парламент Греции одобрил закон об однополых браках. Его противников обвиняют в гомофобии. Месяц назад сторонники традиционной семьи и традиционных ценностей решили отметить 6 июля день семьи и провести Family pride - парад, названный по аналогии с так называемыми "парадами гордости" (Pride) сторонников ЛГБТ*. Организаторы отмечают, что Греция отпразднует день семьи вслед за Сербией и Болгарией. На специально созданном сайте организаторы написали, что День семьи станет "основой для сохранения и развития нации" и днем, когда каждый шаг станет шагом к сохранению жизни, обычаев, традиций и ценностей. Они также подчеркнули важность семьи в формировании здоровых личностей и воспитании честных и нравственных людей в обществе.* Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240705/kipr-1957548338.html

https://ria.ru/20230708/miting-1883021947.html

https://ria.ru/20240217/khristianstvo-1927846692.html

https://ria.ru/20240531/rpts-1949672246.html

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