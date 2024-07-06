Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 06.07.2024 (обновлено: 16:21 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957876988.html
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе - РИА Новости, 06.07.2024
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе
В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:59
2024-07-06T16:21
происшествия
гусиноозерск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. &quot;По состоянию на сегодняшний день в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести&quot;, — уточнили в ведомстве.После первичного обследования госпитализировали 15 человек, в том числе десять детей. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.У всех пациентов взяли бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента.О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.
https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html
https://ria.ru/20240705/rospotrebnadzor-1957796030.html
гусиноозерск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гусиноозерск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Гусиноозерск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе

В Бурятии число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске выросло до 70 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона.
«

"По состоянию на сегодняшний день в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.

Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Башкирии пятеро детей отравились домашним обедом
26 июня, 12:42
После первичного обследования госпитализировали 15 человек, в том числе десять детей. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
У всех пациентов взяли бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента.
О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Дагестане назвали предварительную причину отравления людей на свадьбе
5 июля, 23:26
 
ПроисшествияГусиноозерскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала