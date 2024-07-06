https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957876988.html

В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе

В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе - РИА Новости, 06.07.2024

В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе

В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:59

2024-07-06T15:59

2024-07-06T16:21

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. "По состоянию на сегодняшний день в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.После первичного обследования госпитализировали 15 человек, в том числе десять детей. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.У всех пациентов взяли бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента.О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.

https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html

https://ria.ru/20240705/rospotrebnadzor-1957796030.html

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происшествия, гусиноозерск, россия, следственный комитет россии (ск рф)