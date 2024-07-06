https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957876988.html
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе - РИА Новости, 06.07.2024
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе
В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:59
2024-07-06T15:59
2024-07-06T16:21
происшествия
гусиноозерск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. В Бурятии число отравившихся едой из кафе в городе Гусиноозерске выросло до 70 человек, сообщила прокуратура региона. "По состоянию на сегодняшний день в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.После первичного обследования госпитализировали 15 человек, в том числе десять детей. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.У всех пациентов взяли бактериологический анализ, для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента.О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.
https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html
https://ria.ru/20240705/rospotrebnadzor-1957796030.html
гусиноозерск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусиноозерск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Гусиноозерск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии выросло число людей, отравившихся едой из кафе
В Бурятии число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске выросло до 70 человек