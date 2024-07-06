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Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56 - РИА Новости, 06.07.2024
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13:03 06.07.2024 (обновлено: 14:09 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957852021.html
Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56
Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56 - РИА Новости, 06.07.2024
Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56
Число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии выросло до 56 человек, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:03
2024-07-06T14:09
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии выросло до 56 человек, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. "Пострадавших в тяжелом состоянии нет. На 15:00 часов (10:00 мск. — Прим. ред.) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", — написала она. Она добавила, что, по предварительным данным, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит неуточненной этиологии. Диагноз подтверждается.О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.
https://ria.ru/20240515/astrakhan-1946150835.html
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происшествия, гусиноозерск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Гусиноозерск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56

Число отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 56

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии выросло до 56 человек, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем Telegram-канале.
«
"Пострадавших в тяжелом состоянии нет. На 15:00 часов (10:00 мск. — Прим. ред.) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", — написала она.
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Она добавила, что, по предварительным данным, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит неуточненной этиологии. Диагноз подтверждается.
О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.
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