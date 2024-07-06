https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957852021.html

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56 - РИА Новости, 06.07.2024

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 56

Число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии выросло до 56 человек, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T13:03

2024-07-06T13:03

2024-07-06T14:09

происшествия

гусиноозерск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Гусиноозерске в Бурятии выросло до 56 человек, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова в своем Telegram-канале. "Пострадавших в тяжелом состоянии нет. На 15:00 часов (10:00 мск. — Прим. ред.) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей. Госпитализировано 18 человек, из них 13 детей. Состояние госпитализированных средней степени тяжести", — написала она. Она добавила, что, по предварительным данным, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит неуточненной этиологии. Диагноз подтверждается.О массовом отравлении в Гусиноозерске сообщила в субботу прокуратура Бурятии. Тогда 22 человека обратились в районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них — дети.Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура и СК начали проверку инцидента.

https://ria.ru/20240515/astrakhan-1946150835.html

https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html

https://ria.ru/20240705/sk-1957673125.html

гусиноозерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гусиноозерск, россия, следственный комитет россии (ск рф)