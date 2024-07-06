https://ria.ru/20240706/oteli-1957640101.html

Эксперты назвали города с самыми дешевыми номерами в отелях

Эксперты назвали города с самыми дешевыми номерами в отелях - РИА Новости, 06.07.2024

Эксперты назвали города с самыми дешевыми номерами в отелях

Определены российские и зарубежные города, где летом средние цены за проживание в гостинице самые низкие, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T04:35

2024-07-06T04:35

2024-07-06T04:35

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ростов-на-дону

смоленск

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Определены российские и зарубежные города, где летом средние цены за проживание в гостинице самые низкие, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий проанализировали стоимость гостиниц категории три звезды в период с июля по сентябрь и составили рейтинг из 20 бюджетных направлений.В России наиболее дешевым оказалось проживание в высокий сезон в Ростове-на-Дону — в среднем две тысячи рублей за номер в сутки. В Смоленске этот показатель — 2,1 тысячи рублей, в Уфе — 2,3 тысячи.Городов, где ночь в гостинице летом стоит в среднем менее трех тысяч рублей, довольно много, отмечают эксперты. Например, в Астрахани расходы составят 2,4 тысячи рублей, в Краснодаре, Перми и Твери — 2,5 тысячи, в Саратове и Самаре — 2,6 тысячи, Барнауле — 2,7 тысячи рублей.Стоимость отелей в некоторых зарубежных городах оказались даже привлекательнее, чем в российских. Особенно выгодным будет отдых в Азии: во вьетнамском Дананге до конца сентября можно забронировать номер в "трешке" в среднем всего за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Бангкоке — за 1,4 тысячи, в Куте — за 1,5 тысячи.Также путешественникам, выбирающим страны с бюджетным жильем, можно рассмотреть отдых в Ханое (там номер стоит в среднем 1,6 тысячи рублей), на Пхукете (1,8 тысячи), в Куала-Лумпуре (две тысячи рублей). Средние расходы не превысят три тысячи рублей за ночь при выборе трехзвездочных гостиниц в Паттайе и Убуде.

https://ria.ru/20240706/azovskoe-1949722933.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых в россии, россия, ростов-на-дону, смоленск, новости - туризм, отели, цены