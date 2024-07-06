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Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024
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16:40 06.07.2024 (обновлено: 19:28 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/orban-1957882967.html
Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным
Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024
Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому Die Weltwoche, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве он задал российскому... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T16:40
2024-07-06T19:28
визит орбана в россию
россия
виктор орбан
владимир путин
венгрия
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БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому Die Weltwoche, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве он задал российскому президенту три вопроса, касающиеся конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы.&quot;Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса&quot;, — сказал он.В первую очередь Орбан спросил о том, что Путин думает об имеющихся сценариях мирных переговоров по Украине, "на обсуждение которых Россию даже не пригласили". Президент ответил, что какого-либо диалога без участия всех сторон быть не может."Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично", — подчеркнул премьер.На второй вопрос, в котором Орбан затронул возможность прекращения огня до начала переговоров, Путин ответил, что такой сценарий маловероятен, поскольку Киев воспользовался бы этим в военном смысле. В то же время российский президент подчеркнул, что Москва, как и прежде, готова к диалогу в духе попыток дипломатического урегулирования в апреле 2022 года.Премьер Венгрии также спросил у Путина, какой он видит будущую архитектуру безопасности Европы. На это президент ответил, что у Москвы имеется детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и России. По словам венгерского премьера, в целом беседа с Путиным продлилась около трех часов.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем премьер Венгрии отправился с официальным визитом в Азербайджан.
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
https://ria.ru/20240706/orban-1957875991.html
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визит орбана в россию, россия, виктор орбан, владимир путин, венгрия
Визит Орбана в Россию, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Венгрия
Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным

Орбан рассказал о трех вопросах Путину про Украину и безопасность в Европе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому Die Weltwoche, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве он задал российскому президенту три вопроса, касающиеся конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы.
«

"Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса", — сказал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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В первую очередь Орбан спросил о том, что Путин думает об имеющихся сценариях мирных переговоров по Украине, "на обсуждение которых Россию даже не пригласили". Президент ответил, что какого-либо диалога без участия всех сторон быть не может.
"Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично", — подчеркнул премьер.
На второй вопрос, в котором Орбан затронул возможность прекращения огня до начала переговоров, Путин ответил, что такой сценарий маловероятен, поскольку Киев воспользовался бы этим в военном смысле. В то же время российский президент подчеркнул, что Москва, как и прежде, готова к диалогу в духе попыток дипломатического урегулирования в апреле 2022 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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Премьер Венгрии также спросил у Путина, какой он видит будущую архитектуру безопасности Европы. На это президент ответил, что у Москвы имеется детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и России. По словам венгерского премьера, в целом беседа с Путиным продлилась около трех часов.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем премьер Венгрии отправился с официальным визитом в Азербайджан.
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