Орбан раскрыл подробности переговоров с Путиным
Орбан рассказал о трех вопросах Путину про Украину и безопасность в Европе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
БЕРЛИН, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал в интервью швейцарскому Die Weltwoche, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве он задал российскому президенту три вопроса, касающиеся конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы.
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"Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса", — сказал он.
В первую очередь Орбан спросил о том, что Путин думает об имеющихся сценариях мирных переговоров по Украине, "на обсуждение которых Россию даже не пригласили". Президент ответил, что какого-либо диалога без участия всех сторон быть не может.
"Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично", — подчеркнул премьер.
На второй вопрос, в котором Орбан затронул возможность прекращения огня до начала переговоров, Путин ответил, что такой сценарий маловероятен, поскольку Киев воспользовался бы этим в военном смысле. В то же время российский президент подчеркнул, что Москва, как и прежде, готова к диалогу в духе попыток дипломатического урегулирования в апреле 2022 года.
Премьер Венгрии также спросил у Путина, какой он видит будущую архитектуру безопасности Европы. На это президент ответил, что у Москвы имеется детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и России. По словам венгерского премьера, в целом беседа с Путиным продлилась около трех часов.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем премьер Венгрии отправился с официальным визитом в Азербайджан.
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