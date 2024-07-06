https://ria.ru/20240706/orban-1957875991.html

Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов

Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов - РИА Новости, 06.07.2024

Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов

Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:56

2024-07-06T15:56

2024-07-06T16:39

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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, заявил он швейцарскому изданию Die Weltwoche. Орбан в пятницу посетил в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. "У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными", - заявил Орбан. Он отметил, что данные встречи будут скрываться от общественности до факта его приезда, как это случилось ранее в ходе его визита в Москву. По его словам, следующая "встреча-сюрприз" состоится в понедельник утром.Орбан рассказал также, что в течение двух дней, разделявших его недавние поездки в Киев и Москву, он отправил "секретное сообщение" в МИД Венгрии, запросив организовать встречу с российским президентом."Телекоммуникация под тотальной слежкой других больших парней, a я пытался оставить это в тайне", - подчеркнул он. Он отметил, что информация просочилась лишь в тот момент, когда был сделан запрос на перелет борта через Польшу. "Эта встреча была подготовлена совершенно секретным образом. Сперва я посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским. И когда это было выполнено, тогда я начал организовывать встречу с Путиным", - добавил он. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.

https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, владимир путин, эрик мамер, еврокомиссия, визит орбана в россию