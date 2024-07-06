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Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов - РИА Новости, 06.07.2024
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15:56 06.07.2024 (обновлено: 16:39 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/orban-1957875991.html
Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов
Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов - РИА Новости, 06.07.2024
Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов
Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:56
2024-07-06T16:39
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, заявил он швейцарскому изданию Die Weltwoche. Орбан в пятницу посетил в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем политик отправился с официальным визитом в Азербайджан. "У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными", - заявил Орбан. Он отметил, что данные встречи будут скрываться от общественности до факта его приезда, как это случилось ранее в ходе его визита в Москву. По его словам, следующая "встреча-сюрприз" состоится в понедельник утром.Орбан рассказал также, что в течение двух дней, разделявших его недавние поездки в Киев и Москву, он отправил "секретное сообщение" в МИД Венгрии, запросив организовать встречу с российским президентом."Телекоммуникация под тотальной слежкой других больших парней, a я пытался оставить это в тайне", - подчеркнул он. Он отметил, что информация просочилась лишь в тот момент, когда был сделан запрос на перелет борта через Польшу. "Эта встреча была подготовлена совершенно секретным образом. Сперва я посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским. И когда это было выполнено, тогда я начал организовывать встречу с Путиным", - добавил он. Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
https://ria.ru/20240705/putin-1957641223.html
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в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, владимир путин, эрик мамер, еврокомиссия, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Визит Орбана в Россию
Орбан анонсировал еще несколько "неожиданных" визитов

Орбан намерен провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как с Путиным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Президент Венгрии Виктор Орбан намерен на следующей неделе провести несколько "таких же неожиданных" встреч, как его недавние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, заявил он швейцарскому изданию Die Weltwoche.
Орбан в пятницу посетил в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы, связанные в том числе с украинским кризисом. Затем политик отправился с официальным визитом в Азербайджан.
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"У меня будет несколько встреч на следующей неделе, которые будут настолько же неожиданными", - заявил Орбан. Он отметил, что данные встречи будут скрываться от общественности до факта его приезда, как это случилось ранее в ходе его визита в Москву. По его словам, следующая "встреча-сюрприз" состоится в понедельник утром.
Орбан рассказал также, что в течение двух дней, разделявших его недавние поездки в Киев и Москву, он отправил "секретное сообщение" в МИД Венгрии, запросив организовать встречу с российским президентом.
"Телекоммуникация под тотальной слежкой других больших парней, a я пытался оставить это в тайне", - подчеркнул он. Он отметил, что информация просочилась лишь в тот момент, когда был сделан запрос на перелет борта через Польшу.
"Эта встреча была подготовлена совершенно секретным образом. Сперва я посетил Киев, чтобы встретиться с Зеленским. И когда это было выполнено, тогда я начал организовывать встречу с Путиным", - добавил он.
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Ранее в Еврокомиссии выразили недовольство визитом в Россию премьера Венгрии Виктора Орбана. Представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что визит Орбана нацелен на снижение напряженности, а Брюссель этого не хочет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне критики Брюсселя в отношении визита венгерской делегации в РФ призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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В миреВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинЭрик МамерЕврокомиссияВизит Орбана в Россию
 
 
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