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"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024
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14:07 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/orban-1957860048.html
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:07
2024-07-06T14:07
москва
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. &lt;…&gt; Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — подчеркнул он.Орбан также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность российского президента. По словам Орбана, в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Он признался, что они оба до сих пор придерживаются этого принципа.В пятницу Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Росии Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
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москва, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером.
"Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — подчеркнул он.
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Орбан также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность российского президента. По словам Орбана, в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Он признался, что они оба до сих пор придерживаются этого принципа.
В пятницу Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Росии Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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