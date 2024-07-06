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"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:07
2024-07-06T14:07
2024-07-06T14:07
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венгрия
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — подчеркнул он.Орбан также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность российского президента. По словам Орбана, в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Он признался, что они оба до сих пор придерживаются этого принципа.В пятницу Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Росии Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
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москва, россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным
Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком