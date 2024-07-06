https://ria.ru/20240706/orban-1957860048.html

"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным

"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 06.07.2024

"Настоящий вызов": Орбан рассказал о переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:07

2024-07-06T14:07

2024-07-06T14:07

москва

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин – очень рациональный и разумный политик, а также он демонстрирует высочайший уровень ведения переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Die Weltwoche по итогам встречи с российским лидером."Он на сто, более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов, если вы хотите поддерживать равный интеллектуальный и политический уровень с ним", — подчеркнул он.Орбан также отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность российского президента. По словам Орбана, в 2009 году он и Путин договорились, что их сотрудничество будет основано на взаимном уважении. Он признался, что они оба до сих пор придерживаются этого принципа.В пятницу Виктор Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом Росии Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html

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