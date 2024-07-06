https://ria.ru/20240706/opros-1957824611.html

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на свои дачи этим летом

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на свои дачи этим летом - РИА Новости, 06.07.2024

Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на свои дачи этим летом

Почти треть россиян не рассчитывают этим летом потратить на свою дачу больше 50 тысяч рублей - эти средства они планируют пустить на рассаду и инструменты, еще... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:32

2024-07-06T08:32

2024-07-06T08:34

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти треть россиян не рассчитывают этим летом потратить на свою дачу больше 50 тысяч рублей - эти средства они планируют пустить на рассаду и инструменты, еще 40% - закладывают бюджет до 100 тысяч, следует из данных финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. "40% россиян планируют за лето потратить на свою дачу от 50 до 100 тысяч рублей... При этом 31% участников опроса признаются, что надеются уложиться в 50 тысяч рублей, которые потратят на рассаду и садовые инструменты", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3 тысячи жителей России. Однако 17% россиян планируют потратить от 100 до 500 тысяч, закладывая в эту сумму ремонт, в том числе проведение водопровода и канализации в доме, утепление стен и установку стеклопакета. Согласно результатам, есть и те, кто готовится израсходовать на дачу еще больше - 12% респондентов говорили про бюджет от 500 тысяч. В такие расходы входит постройка дома и бани. В свою очередь на вопрос "Откуда вы планируете брать средства?" большинство (53%) ответили, что уже имеют достаточную сумму на запланированные дачные покупки. Каждый пятый рассчитывает, что деньги на расходы выделят все члены семьи, 14% собираются оплачивать товары для дачи кредитной картой, а 11% - брать кредит. При этом лишь 2% рассчитывают занять нужную сумму у родственников или друзей. "За последние несколько лет интерес россиян к отдыху на даче вырос... Растущую популярность дачного отдыха можно проследить по росту продаж садового инвентаря и дачной техники - по данным крупнейших торговых сетей товаров для дома и ремонта, в сравнении с прошлым годом, прирост составил 15%... Интересно, что при увеличении расходов россияне не планируют опираться на заемные средства - большинство предпочли отложить средства заранее", - подчеркнула директор по коммуникационной стратегии "Выберу.ру" Анна Романенко.

https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html

https://ria.ru/20240428/dachniki-1942870855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия