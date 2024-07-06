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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мирный житель ранен в субботу в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:57
2024-07-06T19:57
2024-07-06T19:57
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в субботу в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Вследствие обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель