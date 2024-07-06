https://ria.ru/20240706/obstrel-1957918883.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мужчина

Мирный житель ранен в субботу в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:57

2024-07-06T19:57

2024-07-06T19:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в субботу в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "Вследствие обстрела микрорайона "Квартал 88" со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол