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При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 06.07.2024 (обновлено: 05:33 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/obstrel-1957816580.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T05:22
2024-07-06T05:33
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.Кроме того, различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи, добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: при обстреле Шебекино пострадал мужчина, есть повреждения ЛЭП

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.
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Кроме того, различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи, добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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