https://ria.ru/20240706/obstrel-1957816580.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 06.07.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T05:22

2024-07-06T05:22

2024-07-06T05:33

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

россия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.Кроме того, различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи, добавил губернатор.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

россия

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происшествия, шебекино, россия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины