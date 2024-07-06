При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
Гладков: при обстреле Шебекино пострадал мужчина, есть повреждения ЛЭП
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал человек, повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, есть повреждения на линии электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате прилета снаряда на территорию предприятия пострадал охранник — мужчина получил осколочные ранения шеи, плеча и предплечья. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение, от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.
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Кроме того, различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы. В результате прямого попадания снаряда один из домов получил серьезные повреждения. В одном социальном объекте и одном производственном предприятии повреждены остекление и фасад. Также осколками посечены четыре автомобиля и имеются повреждения на линии электропередачи, добавил губернатор.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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