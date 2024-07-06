https://ria.ru/20240706/obstrel-1957801002.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб 20-летний парень

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб 20-летний парень - РИА Новости, 06.07.2024

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб 20-летний парень

В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в частном секторе Киевского района Донецка погиб 20 летний парень, девушка получила серьезные ранения ног,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:30

2024-07-06T00:30

2024-07-06T00:30

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. В результате очередного обстрела со стороны ВСУ в частном секторе Киевского района Донецка погиб 20 летний парень, девушка получила серьезные ранения ног, передает корреспондент РИА Новости. "Это было в 20.30 вечера, я дома был, пришел с работы и смотрел футбол, и тут взрыв, кажется, вот здесь град, и у меня посыпались стекла. И тогда сосед начал вызывать скорую помощь… девушка была 21 год, ногу ей оторвало, а парень – его насмерть", - рассказал местный житель частного сектора Эдуард, очевидец происшествия. По словам Эдуарда, от взрыва также пострадали две собаки. Одна из них погибла рядом с молодым человеком. Вторая собака получила серьезные ранения. Снаряд попал в проезжую часть. На месте взрыва обнаружены фрагменты РСЗО. Осколками повреждено остекление дома, забор, оборваны электропровода. Ранее Глава региона Денис Пушилин сообщал о гибели пятерых человек и ранении 26 мирных жителей республики за прошедшие сутки (в числе пострадавших девочка-подросток и два сотрудника МЧС России).

https://ria.ru/20240705/gibel-1957779631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

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россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, донецк