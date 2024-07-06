https://ria.ru/20240706/obstanovka-1957704815.html

"Гоним их от Донецка". Что изменилось в зоне СВО

"Гоним их от Донецка". Что изменилось в зоне СВО - РИА Новости, 06.07.2024

"Гоним их от Донецка". Что изменилось в зоне СВО

Российские войска освободили несколько населенных пунктов и улучшили тактическое положение. Авиация и ракетчики ежедневно наносят удары по объектам военной... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:00

2024-07-06T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

донецк

марьинка (днр)

вооруженные силы украины

нато

ми-24

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Российские войска освободили несколько населенных пунктов и улучшили тактическое положение. Авиация и ракетчики ежедневно наносят удары по объектам военной инфраструктуры киевского режима. Противник преимущественно сидит в глухой обороне, огрызаясь дронами и артиллерией. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.Отбросили от ДонецкаСамым горячим направлением стало Донецкое. Ожесточенные бои здесь развернулись сразу на нескольких участках. ВСУ выбили из Новоалександровки, расширив тем самым очеретинский выступ к северо-западу от Авдеевки. Также освободили Новопокровское в трех километрах к востоку от Новоселовки Первой. Фронт теперь проходит по линии Новопокровское — Уманское — Нетайлово. Группировка "Центр" медленно наступает, выдавливая противника на западный берег Карловского водохранилища. Бои уже на окраинах Карловки.На бахмутском участке бойцы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полностью очистили микрорайон "Канал" в восточной части Часова Яра. Освобождение этого города откроет путь с северо-востока на Константиновку, южный фланг главной линии обороны ВСУ в Донбассе: Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Есть успехи и южнее. В конце июня российская армия заняла село Шумы в четырех километрах к востоку от Торецка — крупного логистического узла ВСУ."Это во многом объясняются тем, что у нас в полную силу заработал разведывательно-огневой контур, — рассказывает офицер с позывным Казань. — Авиацию и артиллерию наводим на цели в режиме реального времени. Очень помогают расчеты БПЛА-камикадзе, особенно "Ланцетов". От обнаружения цели до ее поражения дроном, бывает, проходит не больше пяти-семи минут. Впрочем, у врага тоже умелые беспилотчики. Серьезно беспокоят. Но у нас есть способы с ними бороться".Севернее Марьинки подразделения группировки "Юг" теснят противника в Красногоровке. Вэсэушники ожесточенно сопротивляются, цепляются за каждый дом, однако вынуждены постепенно отступать к окраинам. Одновременно российские военные пробиваются со стороны Георгиевки к Максимильяновке, чтобы выйти на Курахово — укрепрайон ВСУ на линии Покровск — Селидово — Курахово. Это позволит отодвинуть фронт от западных окраин Донецка уже на 35 километров, и большая часть украинской артиллерии до города уже не достанет (за исключением РСЗО HIMARS и самоходок CAESAR).Южнее продолжаются попытки выбить ВСУ из Константиновки на трассе Марьинка — Угледар. Этот город неоднократно и без особых результатов штурмовали с юга. Константиновка позволит атаковать с северо-востока. Западнее, на Времьевском выступе (граница ДНР и Запорожья), не утихают бои за села Старомайорское и Урожайное, занятые ВСУ в ходе прошлогоднего летне-осеннего контрнаступления.Резервы — в бойНа Харьковском направлении в Волчанске обстановка пока не меняется. В районе Липцев противник ежедневно пытается контратаковать со стороны Глубокого — безрезультатно.В целом фронт тут статичен. Киев затормозил продвижение группировки "Север", согнав в приграничье много резервов. Сюда направили наиболее боеспособные и мотивированные соединения: 82-ю воздушно-десантную и 36-ю бригады морской пехоты, 47-ю "Магура", 71-ю егерскую, а также подразделения охраны Генштаба.В Запорожской области противник удерживает позиции к северу от Работино и северо-западу от Вербового, интенсивно применяя кассетные боеприпасы, что значительно затрудняет переброску к линии боевого соприкосновения дополнительных сил. В этом регионе вообще непросто действовать крупным войсковым формированиям: местность равнинная, широкие поля. Укрыться можно лишь в куцых лесополосах вдоль основных дорог. Поэтому стороны ждут ошибок противника, чтобы, воспользовавшись ими, продвинуться.На Херсонщине — бои в островной зоне. ВСУ устраивают засады, засылают на левый берег Днепра разведывательно-диверсионные группы. Активно работают беспилотниками. На днях атаковали FPV-дронами пекарню в Алешках. Когда работники предприятия начали тушить пожар, украинские операторы БПЛА нанесли повторный удар. Погибли двое рабочих, одна сотрудница ранена.На Сватово-Купянском направлении группировка "Запад" освободила село Степовая Новоселовка с довоенным населением около 30 человек. Это 17 километров к юго-востоку от Купянска, у важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. К северо-западу отсюда до пригорода Купянска — Петропавловки — нет крупных населенных пунктов, за которые так любят цепляться ВСУ.Контроль над Степовой Новоселовкой улучшил тактическое положение группировки "Запад". Со стороны Синьковки продвижения к Купянску по-прежнему нет.Удары по авиацииВ последние дни российские операторы высокоточного оружия атаковали ряд важных объектов украинской военной инфраструктуры. В частности, поразили три места базирования авиации ВСУ подряд. На аэродроме в Миргороде уничтожили пять истребителей Су-27, еще два серьезно повредили. Это одна из самых дорогостоящих одномоментных потерь ВСУ за все время конфликта. На авиабазе в Полтаве под удар попали вертолеты 18-й бригады армейской авиации — один Ми-24 сгорел. А "Искандер" уничтожил на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области истребитель МиГ-29 и автомобили инженерной службы.Похоже, в преддверии прибытия F-16 Россия демонстрирует, на что способна. Подловить самолеты на стоянках непросто. Во-первых, истребители постоянно перемещаются. Во-вторых, противник получает от НАТО разведданные о возможных ударах и поднимает машины в небо. В-третьих, между обнаружением цели и командой на поражение должны проходить считанные минуты. Наконец, нужен постоянный объективный контроль с неба в десятках километров от ЛБС.Судя по кадрам, опубликованным Минобороны, с воздушной разведкой в глубоком тылу противника у российской армии все в полном порядке. Высокая результативность ударов по аэродромам способна повлиять на решение стран Запада передать Киеву истребители F-16. Это самые коммерчески успешные американские самолеты. Их потери на Украине — не лучшая реклама на международном рынке вооружений.

https://ria.ru/20240705/himars-1957702231.html

https://ria.ru/20240705/svo-1957423093.html

константиновка

донецк

марьинка (днр)

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2024

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, константиновка, донецк, марьинка (днр), вооруженные силы украины, нато, ми-24, су-27, f-16