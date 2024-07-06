https://ria.ru/20240706/obrushenie-1957893100.html
На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля - РИА Новости, 06.07.2024
На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
На насосной станции в Волгограде после взрыва газа обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:29
2024-07-06T17:29
2024-07-06T17:56
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде после взрыва газа обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда", — уточнили в ведомстве.Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа. Предварительно, погибли два человека, еще трое могут находиться под завалами.По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.Предварительно, инцидент произошел во время сварочных работ.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля
На насосной станции в Волгограде после взрыва газа обрушилась кровля