https://ria.ru/20240706/obrushenie-1957893100.html

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля - РИА Новости, 06.07.2024

На насосной станции в Волгограде обрушилась кровля

На насосной станции в Волгограде после взрыва газа обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:29

2024-07-06T17:29

2024-07-06T17:56

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. На насосной станции в Волгограде после взрыва газа обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону."В оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение об обрушении кровли канализационной насосной станции в Красноармейском районе Волгограда", — уточнили в ведомстве.Сегодня на станции в Красноармейском районе произошел взрыв газа. Предварительно, погибли два человека, еще трое могут находиться под завалами.По данным концессии водо- и теплоснабжения города, на момент ЧП на станции находились восемь работников.Предварительно, инцидент произошел во время сварочных работ.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

https://ria.ru/20240706/sk-1957873423.html

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html

волгоград

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)