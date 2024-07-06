https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html

NYT рассказала о зверском убийстве российского пленного боевиками ВСУ

NYT рассказала о зверском убийстве российского пленного боевиками ВСУ - РИА Новости, 06.07.2024

NYT рассказала о зверском убийстве российского пленного боевиками ВСУ

Украинские военные убили выстрелом в голову российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, сообщает американская газета The New York Times со... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:30

2024-07-06T12:30

2024-07-06T12:31

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинские военные убили выстрелом в голову российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе."Каспар Гроссе, немецкий медик этого корпуса, сказал, что он видел, как солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. <…> Член команды искал бинты. Именно тогда, по словам господина Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил в туловище российского солдата. Он упал, все еще дыша. Другой солдат выстрелил в голову", — рассказали в издании.Гроссе признал, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий, добавили в публикации. Он также рассказал, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского военного.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022 года появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина