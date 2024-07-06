https://ria.ru/20240706/nelegaly-1957890690.html

Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов

Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов - РИА Новости, 06.07.2024

Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:23

2024-07-06T17:23

2024-07-06T20:24

в мире

великобритания

руанда

ла-манш

кир стармер

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. "Схема по Руанде была мертва и похоронена еще до своего начала. Она никогда не была сдерживающим фактором... Я не готов продолжать уловки, которые не действуют в качестве сдерживающего фактора", - заявил Стармер на пресс-конференции по итогам заседания нового кабмина. Трансляцию вел телеканал Sky News. Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html

https://ria.ru/20240705/tori-1957546905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, руанда, ла-манш, кир стармер, риши сунак