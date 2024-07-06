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Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов - РИА Новости, 06.07.2024
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17:23 06.07.2024 (обновлено: 20:24 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/nelegaly-1957890690.html
Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов
Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов - РИА Новости, 06.07.2024
Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T17:23
2024-07-06T20:24
в мире
великобритания
руанда
ла-манш
кир стармер
риши сунак
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. "Схема по Руанде была мертва и похоронена еще до своего начала. Она никогда не была сдерживающим фактором... Я не готов продолжать уловки, которые не действуют в качестве сдерживающего фактора", - заявил Стармер на пресс-конференции по итогам заседания нового кабмина. Трансляцию вел телеканал Sky News. Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html
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в мире, великобритания, руанда, ла-манш, кир стармер, риши сунак
В мире, Великобритания, Руанда, Ла-Манш, Кир Стармер, Риши Сунак
Новый премьер Британии подтвердил планы отменить депортацию нелегалов

Sky News: Стармер заявил, что схема по Руанде была мертва еще до своего начала

© AP Photo / Kin CheungЛидер Лейбористской партии Кир Стармер
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что не намерен продолжать работу над реализацией схемы прошлого правительства консерваторов по депортации нелегальных мигрантов в Руанду.
«
"Схема по Руанде была мертва и похоронена еще до своего начала. Она никогда не была сдерживающим фактором... Я не готов продолжать уловки, которые не действуют в качестве сдерживающего фактора", - заявил Стармер на пресс-конференции по итогам заседания нового кабмина. Трансляцию вел телеканал Sky News.
Логотип лейбористской партия Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Лейбористская партия Великобритании
5 июля, 11:53
Бывший премьер-министр Риши Сунак ранее заявлял, что первые мигранты будут вывезены в Руанду только после всеобщих выборов, прошедших 4 июля. СМИ сообщали, что первый рейс планировался на 23 июля 2024 года. Сунак заявлял, что действия властей не ограничатся одним рейсом, высылки будут проводиться ежемесячно, пока не прекратится поток нелегальных мигрантов. Премьер также подтвердил, что для этих рейсов выделен аэродром, были заказаны чартерные коммерческие самолеты. Он отметил, что сотни человек прошли подготовку для сопровождения нелегальных мигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Британские тори отправлены на свалку истории
5 июля, 08:00
 
В миреВеликобританияРуандаЛа-МаншКир СтармерРиши Сунак
 
 
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