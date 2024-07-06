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"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины - РИА Новости, 06.07.2024
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10:20 06.07.2024 (обновлено: 11:36 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/nato-1957834602.html
"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины
"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины - РИА Новости, 06.07.2024
"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины
Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:20
2024-07-06T11:36
в мире
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европа
севим дагделен
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента, которое транслировалось на канале Phoenix."Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она.Дагделен призвала не допустить вступление Украины в альянс. Кроме того, она назвала безответственным выделение средств на поддержку Украины на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру."На Украине растет опасность прямого участия (НАТО. – Прим. ред.) в конфликте", —заявила политик.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html
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в мире, украина, москва, европа, севим дагделен, владимир путин, нато
В мире, Украина, Москва, Европа, Севим Дагделен, Владимир Путин, НАТО
"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины

Дагделен: растет риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл РИА Новости. Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента, которое транслировалось на канале Phoenix.
"Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она.
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Дагделен призвала не допустить вступление Украины в альянс. Кроме того, она назвала безответственным выделение средств на поддержку Украины на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.
"На Украине растет опасность прямого участия (НАТО. – Прим. ред.) в конфликте", —заявила политик.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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