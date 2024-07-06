https://ria.ru/20240706/nato-1957834602.html

"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины

"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины - РИА Новости, 06.07.2024

"Вместо НАТО": в Германии предложили радикальные меры из-за Украины

Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:20

2024-07-06T10:20

2024-07-06T11:36

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Североатлантический альянс своей недальновидной политикой увеличивает вероятность прямого участия военного блока в конфликте на Украине, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в ходе выступления в нижней палате немецкого парламента, которое транслировалось на канале Phoenix."Нам нужен мир вместо НАТО", — отметила она.Дагделен призвала не допустить вступление Украины в альянс. Кроме того, она назвала безответственным выделение средств на поддержку Украины на фоне сокращения государственных расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру."На Украине растет опасность прямого участия (НАТО. – Прим. ред.) в конфликте", —заявила политик.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240706/zelenskiy-1957826345.html

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