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"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 06.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:48 06.07.2024 (обновлено: 08:53 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/nato-1957813295.html
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине - РИА Новости, 06.07.2024
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине
Политика НАТО противоречит основным ценностям альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T03:48
2024-07-06T08:53
в мире
венгрия
украина
москва
виктор орбан
владимир путин
нато
евросоюз
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Политика НАТО противоречит основным ценностям альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek. &quot;Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его возможности поддерживать мир. Однако сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО&quot;, — написал он.По мнению политика, перед НАТО стоит задача сохранить альянс как мирный проект. Когда речь заходит о будущем объединения, Венгрия "не полностью согласна с большинством стран-членов", которые считают конфликт с другими геополитическими силами неизбежным. "Сегодня все больше голосов внутри НАТО приводят доводы в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими мировыми геополитическими силами. Это представление о неизбежной конфронтации работает как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании", — считает Орбан. Венгерский премьер отметил, что самоисполняющийся характер этого пророчества становится все более очевидным. Так, поступают новости, что НАТО готовится к возможной операции на Украине, а войска стран альянса уже находятся рядом с линией фронта. "К счастью, Венгрия достигла важного соглашения с НАТО, признающего нашу важную роль в альянсе и освобождающего нас от прямой поддержки Украины, будь то военной или финансовой. &lt;...&gt; Но мы должны очень опасаться собственного отказа от ценностей, которые породили наш альянс. Цель, ради которой НАТО была создана — обеспечить мир в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство", — пишет венгерский премьер. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
https://ria.ru/20240704/nato-1957212233.html
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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в мире, венгрия, украина, москва, виктор орбан, владимир путин, нато, евросоюз, совет евросоюза
В мире, Венгрия, Украина, Москва, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Совет Евросоюза, Специальная военная операция на Украине
"Самоубийство". Орбан раскритиковал политику НАТО по Украине

Орбан назвал политику НАТО противоречащей ценностям альянса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Политика НАТО противоречит основным ценностям альянса, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek.
«

"Стоит помнить о том, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его возможности поддерживать мир. Однако сегодня вместо мира на повестке — стремление к войне, вместо обороны — нападение. Это все противоречит основополагающим ценностям НАТО", — написал он.

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По мнению политика, перед НАТО стоит задача сохранить альянс как мирный проект. Когда речь заходит о будущем объединения, Венгрия "не полностью согласна с большинством стран-членов", которые считают конфликт с другими геополитическими силами неизбежным.
"Сегодня все больше голосов внутри НАТО приводят доводы в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими мировыми геополитическими силами. Это представление о неизбежной конфронтации работает как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем большую роль они будут играть в его развязывании", — считает Орбан.
Венгерский премьер отметил, что самоисполняющийся характер этого пророчества становится все более очевидным. Так, поступают новости, что НАТО готовится к возможной операции на Украине, а войска стран альянса уже находятся рядом с линией фронта.
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"К счастью, Венгрия достигла важного соглашения с НАТО, признающего нашу важную роль в альянсе и освобождающего нас от прямой поддержки Украины, будь то военной или финансовой. <...> Но мы должны очень опасаться собственного отказа от ценностей, которые породили наш альянс. Цель, ради которой НАТО была создана — обеспечить мир в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство", — пишет венгерский премьер.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявлял, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаМоскваВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТОЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
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