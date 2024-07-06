Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона
Минкультуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета Наполеона
© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на распоряжение министерства.
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"Министерство культуры опубликовало в субботу... указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I", - пишет агентство.
Отмечается, что в ближайшие дни два капсюльных пистолета с инкрустацией золотом и серебром и профилем французского императора должны быть выставлены на торгах в Фонтенбло, их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро (1,3-1,63 миллиона долларов). Министерство культуры Франции ввело запрет на вывоз пистолетов из страны на случай, если такое желание возникнет у их потенциального приобретателя.
В связи с распоряжением французского минкультуры у властей Франции будет 30 месяцев для того, чтобы попытаться выкупить пистолеты, однако оно вправе отказаться от этого намерения, и тогда обладателю пистолетов можно будет вывезти их с территории страны.
Агентство указывает, что Наполеон Бонапарт владел ими в период после поражения в борьбе с коалицией стран, включавшей Российскую империю.