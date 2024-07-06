Рейтинг@Mail.ru
Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона - РИА Новости, 06.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/napoleon-1957911651.html
Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона
Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона - РИА Новости, 06.07.2024
Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона
Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:06
2024-07-06T19:06
в мире
франция
фонтенбло
российская империя
наполеон бонапарт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_4f96a80f04bc870c86fc663d39b3dc0b.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на распоряжение министерства. "Министерство культуры опубликовало в субботу... указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I", - пишет агентство. Отмечается, что в ближайшие дни два капсюльных пистолета с инкрустацией золотом и серебром и профилем французского императора должны быть выставлены на торгах в Фонтенбло, их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро (1,3-1,63 миллиона долларов). Министерство культуры Франции ввело запрет на вывоз пистолетов из страны на случай, если такое желание возникнет у их потенциального приобретателя. В связи с распоряжением французского минкультуры у властей Франции будет 30 месяцев для того, чтобы попытаться выкупить пистолеты, однако оно вправе отказаться от этого намерения, и тогда обладателю пистолетов можно будет вывезти их с территории страны. Агентство указывает, что Наполеон Бонапарт владел ими в период после поражения в борьбе с коалицией стран, включавшей Российскую империю.
https://ria.ru/20240227/alendelon-1929821384.html
франция
фонтенбло
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_995b83e490a14705941b037106c44d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, фонтенбло, российская империя, наполеон бонапарт
В мире, Франция, Фонтенбло, Российская империя, Наполеон Бонапарт
Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона

Минкультуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета Наполеона

© Pixabay / Pixabay / Phil RileyЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Pixabay / Pixabay / Phil Riley
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на распоряжение министерства.
«
"Министерство культуры опубликовало в субботу... указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I", - пишет агентство.
Отмечается, что в ближайшие дни два капсюльных пистолета с инкрустацией золотом и серебром и профилем французского императора должны быть выставлены на торгах в Фонтенбло, их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро (1,3-1,63 миллиона долларов). Министерство культуры Франции ввело запрет на вывоз пистолетов из страны на случай, если такое желание возникнет у их потенциального приобретателя.
В связи с распоряжением французского минкультуры у властей Франции будет 30 месяцев для того, чтобы попытаться выкупить пистолеты, однако оно вправе отказаться от этого намерения, и тогда обладателю пистолетов можно будет вывезти их с территории страны.
Агентство указывает, что Наполеон Бонапарт владел ими в период после поражения в борьбе с коалицией стран, включавшей Российскую империю.
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Во Франции расследуют дело о незаконном хранении оружия на вилле Делона
27 февраля, 16:42
 
В миреФранцияФонтенблоРоссийская империяНаполеон Бонапарт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала