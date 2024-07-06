https://ria.ru/20240706/napoleon-1957911651.html

Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона

Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона - РИА Новости, 06.07.2024

Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона

Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:06

2024-07-06T19:06

2024-07-06T19:06

в мире

франция

фонтенбло

российская империя

наполеон бонапарт

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министерство культуры Франции запретило вывозить с территории страны два пистолета, принадлежавшие Наполеону Бонапарту, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на распоряжение министерства. "Министерство культуры опубликовало в субботу... указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I", - пишет агентство. Отмечается, что в ближайшие дни два капсюльных пистолета с инкрустацией золотом и серебром и профилем французского императора должны быть выставлены на торгах в Фонтенбло, их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро (1,3-1,63 миллиона долларов). Министерство культуры Франции ввело запрет на вывоз пистолетов из страны на случай, если такое желание возникнет у их потенциального приобретателя. В связи с распоряжением французского минкультуры у властей Франции будет 30 месяцев для того, чтобы попытаться выкупить пистолеты, однако оно вправе отказаться от этого намерения, и тогда обладателю пистолетов можно будет вывезти их с территории страны. Агентство указывает, что Наполеон Бонапарт владел ими в период после поражения в борьбе с коалицией стран, включавшей Российскую империю.

https://ria.ru/20240227/alendelon-1929821384.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, фонтенбло, российская империя, наполеон бонапарт