https://ria.ru/20240706/mpt-1957865125.html
Ввод объектов по программе создания МПТ за 6 месяцев вырос на 60 процентов
Ввод объектов по программе создания МПТ за 6 месяцев вырос на 60 процентов - РИА Новости, 06.07.2024
Ввод объектов по программе создания МПТ за 6 месяцев вырос на 60 процентов
Общий объем строительства в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с января по июль текущего года увеличился почти на 60% и... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:13
2024-07-06T15:13
2024-07-06T15:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Общий объем строительства в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с января по июль текущего года увеличился почти на 60% и превысил пять млн кв. м., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Москва реализует программу столичного градоначальника Сергея Собянина по стимулированию создания МПТ, которая позволит сократить маятниковую миграцию и уменьшать нагрузку на транспортную инфраструктуру. За первые 6 месяцев этого года объем согласованного строительства в рамках программы увеличился по сравнению с 2023 годом более чем на 60% и теперь составляет более пяти млн кв. м.", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).В ходе реализации программы планируется ввести в эксплуатацию свыше 170 объектов, в числе которых промкомплексы и офисы, центры логистики и торговли, а также школы, детсады и поликлиники.По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, на сегодняшний день ведется активное строительство на территории площадью более 1 млн кв. м., на которой ранее располагалось свыше шестидесяти нежилых объектов. Еще 100 объектов находятся в стадии проектирования."В общей сложности благодаря программе МПТ в Москве появится свыше 218 тыс. рабочих мест для работников разных отраслей экономики", – цитируют в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Там напомнили, что за четыре года существования программа стимулирования создания мест приложения труда уже построено пятнадцать объектов: 3 технопарка, комплекс по производству модульных зданий, ТЦ, логистический комплекс, 4 школы и 5 детсадов. Это помогло создать более восьми тысяч новых рабочих мест.С 2020 года программа охватила почти все районы города и поспособствовала стимулированию сбалансированной застройки новых территорий.Более 100 соглашений с инвесторами было заключено правительством Москвы. Они предполагают строительство более 100 квадратных метров недвижимости. Все это позволит создать свыше 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.Ранее в ДИПП сообщили, что по программе стимулирования создания МПТ на Ленинградском шоссе столицы появится административно-деловой центр.
https://ria.ru/20240705/moskva-1957743752.html
https://ria.ru/20240628/moskva-1956027274.html
https://ria.ru/20240621/tinao-1954516368.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Общий объем строительства в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) с января по июль текущего года увеличился почти на 60% и превысил пять млн кв. м., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"Москва реализует программу столичного градоначальника Сергея Собянина
по стимулированию создания МПТ, которая позволит сократить маятниковую миграцию и уменьшать нагрузку на транспортную инфраструктуру. За первые 6 месяцев этого года объем согласованного строительства в рамках программы увеличился по сравнению с 2023 годом более чем на 60% и теперь составляет более пяти млн кв. м.", – отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
В ходе реализации программы планируется ввести в эксплуатацию свыше 170 объектов, в числе которых промкомплексы и офисы, центры логистики и торговли, а также школы, детсады и поликлиники.
По словам министр правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолия Гарбузова, на сегодняшний день ведется активное строительство на территории площадью более 1 млн кв. м., на которой ранее располагалось свыше шестидесяти нежилых объектов. Еще 100 объектов находятся в стадии проектирования.
«
"В общей сложности благодаря программе МПТ в Москве появится свыше 218 тыс. рабочих мест для работников разных отраслей экономики", – цитируют в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
Там напомнили, что за четыре года существования программа стимулирования создания мест приложения труда уже построено пятнадцать объектов: 3 технопарка, комплекс по производству модульных зданий, ТЦ, логистический комплекс, 4 школы и 5 детсадов. Это помогло создать более восьми тысяч новых рабочих мест.
С 2020 года программа охватила почти все районы города и поспособствовала стимулированию сбалансированной застройки новых территорий.
Более 100 соглашений с инвесторами было заключено правительством Москвы. Они предполагают строительство более 100 квадратных метров недвижимости. Все это позволит создать свыше 218 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.
Ранее в ДИПП сообщили, что по программе стимулирования создания МПТ на Ленинградском шоссе
столицы появится административно-деловой центр.