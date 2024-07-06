https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html

На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов - РИА Новости, 06.07.2024

На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан,... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T21:06

2024-07-06T21:06

2024-07-06T21:10

россия

краснодарский край

роман старовойт

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152968/04/1529680468_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f15939c5cea4edbfdd762706e78bce00.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым и обратно, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", - сообщил министр. Глава ведомства также посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым Старовойт принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.

https://ria.ru/20240703/krym-1957181649.html

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, краснодарский край, роман старовойт, вениамин кондратьев