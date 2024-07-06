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На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов - РИА Новости, 06.07.2024
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21:06 06.07.2024 (обновлено: 21:10 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов - РИА Новости, 06.07.2024
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов
Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан,... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T21:06
2024-07-06T21:10
россия
краснодарский край
роман старовойт
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым и обратно, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", - сообщил министр. Глава ведомства также посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым Старовойт принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.
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россия, краснодарский край, роман старовойт, вениамин кондратьев
Россия, Краснодарский край, Роман Старовойт, Вениамин Кондратьев
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

Старовойт: в летний сезон у Крымского моста усилили работу досмотровых пунктов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГрузовые машины на подъезде к Крымскому мосту
Грузовые машины на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Грузовые машины на подъезде к Крымскому мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту усилена в период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым и обратно, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"В завершении поездки ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении", - сообщил министр.
Глава ведомства также посетил с рабочим визитом Краснодарский край. Вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым Старовойт принял участие в открытии нового Технопарка Морского государственного университета имени Ф.Ф. Ушакова.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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РоссияКраснодарский крайРоман СтаровойтВениамин Кондратьев
 
 
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