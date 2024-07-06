https://ria.ru/20240706/moskva-1957918731.html

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с эвакуатором

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с эвакуатором - РИА Новости, 06.07.2024

На северо-востоке Москвы автобус столкнулся с эвакуатором

Автобус, который следовал в парк без пассажиров, столкнулся с грузовым эвакуатором на северо-востоке Москвы, в результате ДТП погиб водитель автобуса, сообщили... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:56

2024-07-06T19:56

2024-07-06T19:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Автобус, который следовал в парк без пассажиров, столкнулся с грузовым эвакуатором на северо-востоке Москвы, в результате ДТП погиб водитель автобуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта. "Сегодня около 17.10 часов на улице Корнейчука в районе дома 20 произошло ДТП с участием грузового эвакуатора и автобуса 815 маршрута коммерческого перевозчика "Трансавтолиз", который начал самопроизвольное движения без водителя после остановки. В результате ДТП погиб водитель автобуса. Автобус был без пассажиров и следовал в парк. Других пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве сообщили, что все обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники ГАИ. Перевозчиком будет проведена внутренняя проверка по факту случившего.

https://ria.ru/20240705/dtp-1957785057.html

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происшествия, москва, гибдд мвд рф