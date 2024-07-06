Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс"
Лидер "Шанса" Лунгу: Европа умирает из-за невыгодных геополитических игр
Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Президент Майя Санду ведет Молдавию в Евросоюз, хотя этот блок "умирает" из-за невыгодных геополитических игр, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Санду ведет Молдову в ЕС, обещая "светлое будущее" нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает, потому что ввязался в абсолютно неблагоприятную для "старого света" в геополитическую игру", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, представители ЕС практически не думают об интересах стран, которые они представляют. Он полагает, что многим стоило бы брать пример с Венгрии, отстаивающей свои интересы.
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"К сожалению, некоторые европейские политики абсолютно не думают о Европе. Хочу сказать, что на сегодняшний день очень мало лидеров Евросоюза, которые на самом деле доказали свою принципиальность и поставили интересы государства превыше всего", - пояснил Лунгу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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