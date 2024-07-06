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Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс" - РИА Новости, 06.07.2024
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13:29 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/moldaviya-1957855642.html
Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс"
Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс" - РИА Новости, 06.07.2024
Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс"
Президент Майя Санду ведет Молдавию в Евросоюз, хотя этот блок "умирает" из-за невыгодных геополитических игр, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T13:29
2024-07-06T13:29
в мире
молдавия
венгрия
европа
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Президент Майя Санду ведет Молдавию в Евросоюз, хотя этот блок "умирает" из-за невыгодных геополитических игр, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Санду ведет Молдову в ЕС, обещая "светлое будущее" нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает, потому что ввязался в абсолютно неблагоприятную для "старого света" в геополитическую игру", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, представители ЕС практически не думают об интересах стран, которые они представляют. Он полагает, что многим стоило бы брать пример с Венгрии, отстаивающей свои интересы. "К сожалению, некоторые европейские политики абсолютно не думают о Европе. Хочу сказать, что на сегодняшний день очень мало лидеров Евросоюза, которые на самом деле доказали свою принципиальность и поставили интересы государства превыше всего", - пояснил Лунгу. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240621/moldaviya-1954462289.html
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в мире, молдавия, венгрия, европа, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Венгрия, Европа, Майя Санду, Евросоюз
Молдавию ведут в ЕС, хотя Европа умирает, заявил лидер партии "Шанс"

Лидер "Шанса" Лунгу: Европа умирает из-за невыгодных геополитических игр

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Президент Майя Санду ведет Молдавию в Евросоюз, хотя этот блок "умирает" из-за невыгодных геополитических игр, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
"Санду ведет Молдову в ЕС, обещая "светлое будущее" нашему народу. Тем временем блок, который вроде бы должен такое будущее обеспечить, умирает, потому что ввязался в абсолютно неблагоприятную для "старого света" в геополитическую игру", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
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По его словам, представители ЕС практически не думают об интересах стран, которые они представляют. Он полагает, что многим стоило бы брать пример с Венгрии, отстаивающей свои интересы.
«
"К сожалению, некоторые европейские политики абсолютно не думают о Европе. Хочу сказать, что на сегодняшний день очень мало лидеров Евросоюза, которые на самом деле доказали свою принципиальность и поставили интересы государства превыше всего", - пояснил Лунгу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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