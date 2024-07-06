https://ria.ru/20240706/mintrud-1957890432.html

Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным - РИА Новости, 06.07.2024

Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным

Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:14

2024-07-06T17:14

2024-07-06T19:38

общество

россия

антон котяков

праздники

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МУРОМ, 6 июл — РИА Новости. Тридцать первое декабря следующего года будет выходным днем за счет переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков."Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год, по нашим проектировкам, 31 декабря тоже получается выходным днем с учетом переноса всех дат. Соответственно, дальше будем смотреть", — сказал он.Правительство утвердило выходные дни этого года в августе прошлого. Так, поскольку праздники 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Исходя из этого, предновогодний день этого года тоже будет выходным.В декабре 2020 года парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о постоянном выходном дне 31 декабря. Им предлагалось внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом Российской Федерации, сохранялось бы. В свою очередь, правительство в январе 2023 года не поддержало этот законопроект.

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общество, россия, антон котяков, праздники