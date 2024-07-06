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Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит - РИА Новости, 06.07.2024
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00:12 06.07.2024 (обновлено: 00:15 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/meteorit-1957800300.html
Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит
Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит - РИА Новости, 06.07.2024
Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит
Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, рассказало в ночь на субботу Космическое агентство страны. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T00:12
2024-07-06T00:15
в мире
космос - риа наука
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СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, рассказало в ночь на субботу Космическое агентство страны. Пользователи соцсетей опубликовали многочисленные видео с падающим метеоритом в ночь на субботу из Стамбула, Бурсы и других городов на севере страны. "Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг", - сообщило агентство в пресс-релизе.
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в мире, космос - риа наука, стамбул, турция, бурса (провинция)
В мире, Космос - РИА Наука, Стамбул, Турция, Бурса (провинция)
Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Жители Стамбула и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит

© Fotolia / trahkoМетеорит
Метеорит - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Fotolia / trahko
Метеорит . Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, рассказало в ночь на субботу Космическое агентство страны.
Пользователи соцсетей опубликовали многочисленные видео с падающим метеоритом в ночь на субботу из Стамбула, Бурсы и других городов на севере страны.
"Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг", - сообщило агентство в пресс-релизе.
 
В миреКосмос - РИА НаукаСтамбулТурцияБурса (провинция)
 
 
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