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Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит - РИА Новости, 06.07.2024

Жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, рассказало в ночь на субботу Космическое агентство страны. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T00:12

2024-07-06T00:12

2024-07-06T00:15

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СТАМБУЛ, 6 июл - РИА Новости. Жители Стамбула и ряда других населенных пунктов Турции видели в небе падающий метеорит, рассказало в ночь на субботу Космическое агентство страны. Пользователи соцсетей опубликовали многочисленные видео с падающим метеоритом в ночь на субботу из Стамбула, Бурсы и других городов на севере страны. "Метеорит, который увидели в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг", - сообщило агентство в пресс-релизе.

стамбул

турция

бурса (провинция)

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в мире, космос - риа наука, стамбул, турция, бурса (провинция)