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"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - РИА Новости, 06.07.2024
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14:55 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/mask-1957868579.html
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - РИА Новости, 06.07.2024
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США
В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T14:55
2024-07-06T14:55
в мире
сша
атланта
джо байден
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.Так он отреагировал на статью американской газеты The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?"."Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — прокомментировал Маск.Автор статьи отмечает, что вера в готовность действующего президента Джо Байдена продолжать занимать этот пост рассеивается, как туман. При этом некоторые его защитники утверждают, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, говорится в материале.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Илон Маск, Дональд Трамп
"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

Маск: в США уже давно нет настоящего президента

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
Так он отреагировал на статью американской газеты The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
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"Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — прокомментировал Маск.
Автор статьи отмечает, что вера в готовность действующего президента Джо Байдена продолжать занимать этот пост рассеивается, как туман. При этом некоторые его защитники утверждают, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, говорится в материале.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Президент США Джо Байден выступает во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Байден едва мог говорить накануне неудачных дебатов с Трампом, пишут СМИ
Вчера, 13:10
 
В миреСШААтлантаДжо БайденИлон МаскДональд Трамп
 
 
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