"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США
Маск: в США уже давно нет настоящего президента
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
Так он отреагировал на статью американской газеты The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?".
"Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — прокомментировал Маск.
Автор статьи отмечает, что вера в готовность действующего президента Джо Байдена продолжать занимать этот пост рассеивается, как туман. При этом некоторые его защитники утверждают, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, говорится в материале.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.