https://ria.ru/20240706/mask-1957868579.html

"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США - РИА Новости, 06.07.2024

"Хороший вопрос": Маск сделал неожиданное заявление о президенте США

В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T14:55

2024-07-06T14:55

2024-07-06T14:55

в мире

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В США уже некоторое время нет настоящего президента, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.Так он отреагировал на статью американской газеты The New York Times с заголовком "Нужен ли США президент?"."Хороший вопрос, поскольку очевидно, что у нас его давно нет", — прокомментировал Маск.Автор статьи отмечает, что вера в готовность действующего президента Джо Байдена продолжать занимать этот пост рассеивается, как туман. При этом некоторые его защитники утверждают, что страной управляет не один человек, а целая команда президента, говорится в материале.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, илон маск, дональд трамп