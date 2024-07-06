https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html

Владимир Максимов: "Дети Азии" - одна большая семья

Владимир Максимов: "Дети Азии" - одна большая семья - РИА Новости, 06.07.2024

Владимир Максимов: "Дети Азии" - одна большая семья

Спустя восемь лет в город Якутск вернулись Международные спортивные игры "Дети Азии", которые основал первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:41

2024-07-06T12:41

2024-07-06T12:41

viii международные спортивные игры "дети азии"

общество

якутск

россия

казахстан

михаил николаев

владимир максимов

вера бирюкова

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Спустя восемь лет в город Якутск вернулись Международные спортивные игры "Дети Азии", которые основал первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев. За всю историю мероприятия восьмые Игры показали третий результат по количеству стран-участников. О ходе этого масштабного события и о том, как Игры воспитывают юных спортсменов, в интервью РИА Новости рассказал президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов.— Владимир Владимирович, расскажите, чем уникальны VIII Игры "Дети Азии"? Чем они отличаются от предыдущих?— Если говорить в сравнении с Владивостоком, то там немножко особенные были Игры, в очень сжатые сроки шла подготовка и в определенное время. Поэтому, наверное, не стоит сравнивать. В любом случае, восьмые Игры "Дети Азии", это, скажем так, подросший ребенок, который вернулся домой после восьмилетней стажировки, с набором опыта и видений.Нормативная база у нас и требования к организации Игр, подготовке объектов, ответственности и по всем остальным сервисам за это время наработались, в том числе благодаря Играм на Сахалине, во Владивостоке, в Кузбассе. Думаю, зрители и специалисты оргкомитета разницу заметили. Я не говорю, что стандартизация Игр завершена, она постоянно в работе, и после восьмых Игр у нас будут дополнения к минимальным требованиям.— Игры помогают детям в спортивном развитии?— Международный комитет был создан именно для того, чтобы формировать проект не как аналогию чего-то, а именно как самостоятельный проект с определенными целями по развитию детского спорта. Мы понимаем, вдаваться в высокопарные слова это одно, а по сути, главная цель - максимальное влияние на детей, чтобы они в дальнейшем так же занимались спортом, достигали успехов в своих результатах. А те, кто не связывает и не свяжет свою судьбу с большим спортом, чтобы в будущем сформировались в хороших людей. Поэтому на первом месте у нас - справедливое судейство, комфортные условия пребывания, проживания и соревнований спортсменов, чтобы они увидели свой ориентир - выступить на хорошо оформленных площадках по всем правилам выхода на арену, пьедестал. Здесь важен каждый нюанс. На особом внимании и культурная составляющая. Понятно, что это ознакомление с территорией, но традиционны у нас сейчас образовательные проекты. Дети должны повышать не только свой спортивный уровень, они должны обогащаться еще и ментально, впитывать знания, которые, я уверен, пригодятся в будущем.— Что скажете про уровень подготовки участников?- Мы видим, что уровень спортивного мастерства участвующих детей от игр к играм повышается. Что радует, это отмечается во всех видах спорта. Еще больше радует медальная география. К примеру, если Сирия раньше брала золото в легкой атлетике, то сейчас девочка выиграла в настольном теннисе. Учитывая, что были сборные Лаоса, Китая, России, Казахстана, это здорово.— Игры давно вышли за рамки спортивных соревнований. Какие форматы общения между участниками разных стран предусматривают "Дети Азии"?— Проводится максимальная работа в плане предоставления сервисов по туристическим маршрутам. Дети должны обогащаться культурно, где-то даже нравственно. У нас организована Деревня спортсменов и работа внутри Деревни. По нашей рекомендации организационным комитетом должна быть сформирована полноценная культурная программа. Мы понимаем, что спортсмен на арене - противник, а за пределами - друг. Мы должны создать условия, чтобы участники Игр подружились. Это все-таки в первую очередь дети, и вечером на дискотеке, на концерте, при каких-то активностях они быстрее найдут общий язык друг с другом, познакомятся. Проводятся тематические культурные вечера. Недавно прошел вечер знакомства с национальными музыкальными инструментами Якутии. Проводился мастер-класс и выступали артисты, потом сами участники могли попробовать поиграть на хомусе, на барабанах. В том числе дети, прибывшие сюда из стран Азии, у них была возможность показать свою культуру. Допустим, национальные танцы Монголии. Палестинские ребята тоже свое показали, то есть это в любом случае межкультурные отношения - не замыкаться на принимающей стороне. Каждый ребенок гордится своей культурой, чтит ее и хочет донести до ребят. Такой работы очень много, те же образовательные проекты они в том числе тоже направлены на межкультурные отношения и знакомства, и дружбу.Я всегда подчеркиваю, что Игры "Дети Азии" - мультиспортивные игры, и их большое отличие от обычных соревнований в том, что даже внутри своей сборной дети знакомятся. Допустим, дети-боксеры Палестины ездили на соревнования и ездили бы, когда бы они еще поехали с пловцами или с легкоатлетами. Все выпускники вспоминают, что там борец с дзюдоистом познакомились и до сих пор общаются. Может быть, у себя в Казахстане, Кыргызстане или Индии они бы друг друга и не знали, смотрели бы новости, знали, что есть такой чемпион. Такая объединяющая сила - дружба, у нас много историй, где ребята рассказывают, как до сих пор общаются с тем, с кем соревновались и познакомились на Играх.— Впервые судьей Игр стал представитель не из России. Расскажите, как было принято это решение. Из каких стран есть судьи?— Всего у нас в судейской коллегии более 700 судей из 17 стран. Надо сказать, что все судьи, которые принимают решения, допускаются только по международной категории. Что касается главного судьи, если говорить поэтапно, в 2023 году у нас был учрежден Союз выпускников - спортсменов, которые в разные годы участвовали в Играх "Дети Азии". Мы запрашиваем от них обратную связь, учитывая их опыт уже и участия в олимпийских играх. В ходе этой работы к команде выпускников подключился Мерей Акшалов. На тот момент помимо своих спортивных достижений он довольно неплохую карьеру сделал как организатор спорта - он был государственным тренером Республики Казахстан. Он Заслуженный тренер Республики Казахстан, это высокая оценка. Занимается детским спортом, развитием детского спорта.Вопрос же не в том, с какой страны главный судья, а в том, что насколько принципиален он в вопросах справедливости и честного судейства. Тут как раз-таки сошлось, что он и выпускник Игр, сам прошел через эти Игры, причем не занял никакого места. Он проиграл, это были первые у него соревнования. Потом у него сложилась хорошая спортивная карьера и участие в олимпийских играх. Взвесив все "за" и "против", мы предложили Мерею Акшалову рассмотреть возможность возглавить судейскую коллегию. Человек должен быть, с одной стороны, и авторитетом, в то же время уметь сплотить большой коллектив профессионалов высокой квалификации. Я знаю, как он ежедневно посещает все соревнования, не для галочки заходит, а сидит и смотрит соревнования. И мы определили такие виды спорта, которые, скажем так, бывают спорными, где-то бывают субъективными.— Требуется ли спортсменам и группам их поддержки из теплых стран акклиматизация в Якутии? Как она проходит?— Акклиматизация для спортсмена — это один из важнейших моментов, она нужна всем и вне зависимости от того, в Якутию вы прилетели или в Дубаи. Учитывая наши особенности - белые ночи, тут может быть вдвойне. Как известно, "яма" первая наступает на 4-й день, в которой у человека падает иммунитет и образуется утомленность и утомляемость. Соответственно, легче стартануть на следующий день после прилета, нежели приехать за три дня и попасть в момент соревнований в эту "яму". Поэтому вопрос акклиматизации — к самим сборным. Кто-то спортсменов чуть раньше привез, у нас есть такие команды. Какие-то виды, наоборот, позже прилетают, именно впритык к соревнованиям. Есть такие виды спорта, как мини-футбол, допустим, бокс, волейбол, у них практически 10 дней идут соревнования, но в основном все в равных условиях.— Сколько всего гостей уже прибыло? Всех ли получается с комфортом разместить?— Порядка 2600 человек в спортивных делегациях (спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал, медицинский персонал) в Якутске. Это те команды, которые проживают на территории Деревни спортсменов. У нас требования, что судьи вообще не должны пересекаться со спортивными делегациями. Всего гостей, я думаю, что больше чем 4 тысячи приехало на Игры. У нас более 250 официальных лиц и гостей, которые находятся здесь и продолжают прибывать. Это еще не считая гостей, которые едут от оргкомитета и других каких-то организаций. Всего на сегодняшний день порядка 20 тысяч аккредитовано. Просто разные категории. В участники входят и 1900 волонтеров.Что касается размещения, да, вопросы были. У нас существуют требования, что время в пути спортивных делегаций и судейства не должно превышать 30 минут, и между объектами не должно быть больше 15 минут.По размещению спортивных делегаций вопросов нет. В деревне спортсменов условия комфорта достаточны для того, чтобы человек мог выспаться, отдохнуть, принять душ, поесть. Все в равных условиях. Я могу сказать, что много посещал таких мероприятий, и деревня не хуже, чем на азиатских играх или даже олимпийских играх. То есть опять-таки у нас тоже требования в плане размещения. В общежитии у них есть свой паспорт, где на определенное количество квадратных метров размещается определенное количество людей.— В Играх "Дети Азии" волонтерское движение занимает отдельное место. Есть волонтеры, которые принимают участие в Играх пять и более раз. В чем феномен волонтеров "Дети Азии"?— Волонтерское движение в том виде, которое есть сегодня, зародилось всего 12 лет назад, с пятых Игр. С тех пор мы наращиваем базу, у нас есть образовательные и методические разработки по спортивному волонтерству. Это одно из приоритетных направлений работы международного комитета. Мы понимаем, что без волонтеров ни одно мероприятие не пройдет, а если пройдет, то оно будет супернакладное. Я не говорю, что мы экономим на волонтерах, это не так. Волонтер-доброволец – это человек, который идет помогать, он горит этим, хочет участвовать в этом событии. И отдача, соответственно, намного другая. Он сделает намного качественнее, чем оплачиваемый работник. Волонтерская программа – это образовательный проект, мы их обучаем. По окончанию Игр они получают сертификат. У российских волонтеров есть разное накопление баллов, в том числе для школьников может быть плюсом даже к ЕГЭ. Ну, а в большей степени это эмоции, жизненный багаж, дружба между собой, с участниками и непосредственная сопричастность к мероприятию. Ты можешь быть просто зрителем, который придет и на трибуне поболеет или ты заходишь в самую гущу события, создаешь, оказываешь помощь тем же зрителям, участникам, организаторам, судьям, живешь внутри этого, являешься неотъемлемой частью одной большой команды. И этот посыл очень мощного, сильного хорошего движения, которое объединяет тысячи людей. На восьмых Играх их 1900, из них порядка 200 человек из разных стран и российских регионов. Заявок было намного больше. Надо сказать, среди волонтеров есть люди, которые имеют ученую степень, являются преподавателями в университетах, и не самых последних. Они берут отпуск и на это время приезжают, здесь работают волонтерами. Есть волонтеры, занимающие какие-то должности в больших компаниях. Есть у нас серебряные волонтеры с 2016-го года, люди старше 55 лет, и нас радует, что с каждым годом желающих становится больше и больше. Каждый волонтер проходит собеседование. 1900 было выбрано из более чем 5 тысяч заявок.Волонтеров, которые участвовали в более, чем пяти Играх, их двое. Понимая их заслуги, в прошлом году мы учредили знак международного комитета для волонтеров "За преданность". Он распределяется у нас на бронзовый, серебряный и золотой. Волонтер, принимавший участие в трех играх, получает бронзовый Знак, в четырех - серебряный, в пяти и более Играх - золотой.Наверное, в этом тоже уникальность восьмых Игр, то что произошел дебют Знака отличия среди волонтеров. Насколько я знаю, такого знака поощрения нет ни в одних мультиспортивных мероприятиях.— Есть ли интерес к состязаниям со стороны спортсменов с других континентов и как он проявляется?— Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, то что у нас 24 страны и 2600 участников спортивных делегаций, я думаю, есть интерес. Команды сформированы большие и составы хорошие. Самое главное, это же ответственность, это дети. Можно было тысячу причин найти, чтобы не приехать, но сегодня мы видим в Якутске, это я хочу отметить, третий результат за всю историю Игр по количеству участников, по количеству стран. Первое место было у нас в 2016-м году - 36 стран, на 2-м месте 2012-й год - 27 и сейчас - 24 страны.Большое спасибо всем нашим коллегам. Я рассказал про волонтеров, рассказал про выпускников, у нас же еще есть много людей, которые были здесь руководителями делегаций в 2008 году. И вот спустя там 16 лет, вернулись сюда. Они отмечают, что город изменился, новые объекты построились. Но самое главное, что для них это Игры.Были решения по подготовке и по участию тех или иных команд. Тут надо отдать должное, что и команда руководства комитета и наших, скажем так, учредителей мы смотрим в одном направлении - главное, это объединение детей, чтобы они участвовали. В том числе это касалось решения об организации и помощи в организации участия сборной команды Палестины. В сложное для них время дать возможность детям заниматься спортом, то же самое и по вопросу допуска команды из Республики Беларуси, которая по несправедливым моментам тоже попала под ограничения. Дети не должны страдать. И тут вопрос именно в части развития спорта. Если сегодня не будет детского спорта, то завтра и спорта не будет. И сиюминутные, на мой взгляд, решения руководства некоторых международных федераций... Видимо, люди дальше своей жизни не видят без этой должности, поэтому принимают такие решения. Каждая федерация должна заниматься в первую очередь развитием и делать все, чтобы вид спорта сам развивался. А если искусственно ограничивать по паспорту, по национальности, по цвету кожи, тем более, детям... Они тут причем?Интерес есть и, честно сказать, очень много заявок поступает из других стран. С этой точки зрения мы стараемся максимально делать упор на развитие. Многие люди, которые приезжают, специалисты, которые в разное время приезжали, они становятся частью большой команды. Мы с ними общаемся, где-то они нам оказывают консультационную помощь в плане взаимодействия стран. Не зря есть термин "семья "Дети Азии". Мы все - одна большая семья. К счастью, такое понимание воплощается в жизнь. Именно об этом и думал, наверное, Михаил Ефимович Николаев, когда эти игры зарождались. Первый шаг был сделан для того, чтобы дать возможность детям посоревноваться со своими сверстниками из других стран. В последующих беседах личных, встречах мы делились планами. К счастью, все планы и видения он одобрял. И я уверен, что есть такой посыл Игр, чтобы не только дети объединялись, а чтобы объединялись все люди и вместе в одном порыве, в одном движении шли. Но для этого нужно соблюдать правила и соблюдать принципы, которые изначально были, а не менять их по ходу пьесы или по настроению.— Какие спортивные перспективы открываются перед победителями "Дети Азии"?— Я не зря сказал про возросший уровень подготовки спортсменов. Тут выступают первые составы сборных государств, независимых государств. Это дети, которые ездят на первенство Азии и мира, становятся там чемпионами, в будущем будут на олимпийских играх, дай бог, станут олимпийскими чемпионами. Как минимум соревноваться на таком уровне престижно. Во-вторых, это большой опыт для будущих побед. Пусть даже ты проиграешь, получишь уверенность. Георгий Балакшин же говорил, в 1996 году я понял, что могу соревноваться с другими спортсменами из других стран. А здесь, когда ты понимаешь, что первый номер, в этой части надо смотреть с разных сторон. Не только гневить и ругать своих, а посмотреть, что да действительно, может в республике не так много медалей, как хотелось бы, но я думаю, что нагонят, все еще впереди.Перспективы на самом деле большие и все их отмечают. Вот мы выпускников привезли порядка 12 человек. Среди них призер олимпийских игр из Индии находится, чемпионка мира по тхэквондо из Таиланда, из Казахстана чемпионы мира и Азии по нескольким видам спорта. Они не все победители Игр "Дети Азии". Даже, когда мы вручали значки чемпионов "Дети Азии", оказалось, что по ошибке вручили Максиму Ракову - чемпиону мира по дзюдо из Казахстана. Потом выяснилось, он серебряный призер Игр. Потом он на трех олимпиадах, Азиатские Игры выиграл, чемпион мира. Главный судья Игр Мерей Акшалов здесь в первом же бою проиграл северокорейцу, но через 4 года он уже участвовал в олимпийских играх, потом стал чемпионом мира, лучшим боксером Азии. Вера Бирюкова в 2012 году не попала на пьедестал, никакого места не заняла, но через 4 года стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Вера говорила, что тогда поняла, что нужно больше тренироваться, поставила себе цель.У нас два проекта здесь, в том числе проект Союза выпускников, где сами выпускники приезжают сюда и беседуют с ребятами. Мы определили, какие вопросы нужно будет с ними обсуждать, в том числе вопрос психологии. Если ты проиграл, не нужно опускать руки, не надо злиться на кого-то. Выпускники рассказывают с точки зрения своего опыта, потому что они сами отмечают, нам об этом никто не рассказывал. И сейчас они хотят донести до детей. Одна из тем: как себя вести, когда ты попал национальную сборную. Многие дети не городские, из каких-то аулов, улусов попадают в сборную России. Рядом тренера нет, мамы и папы нет, друзей нет, все новые лица, не похожие на тебя, как себя вести? Многие ломаются на этом периоде карьеры. В этом плане ребята мотивируют их, рассказывают о своем опыте. У каждого участника Игр перспективы самые большие. Это и воспитание себя - даже если ты не станешь спортсменом, ты будешь классным инженером, врачом, педагогом, юристом и так далее. Участие в Играх сказывается на судьбе, на мировоззрении детей.Из прибывших в Якутск из зарубежья процентов 70-80 впервые увидел Россию, некоторые впервые покинули пределы своей страны. Многие раскрываются на Играх. Тренеры рассказывали, что мальчик замкнутый был, а после Игр вообще налево-направо выигрывает соревнования, общительный стал, уверенный. Это результат большой психологической работы.В рамках проекта "Путь к Олимпу" мы рассказываем, как правильно настроиться, отвлечься в ожидании соревнований. Вот почему мы говорим, что "Дети Азии" воспитывают. В борьбе равных побеждает психология, тот, кто внутренне готов, будет сильнее физически.

https://ria.ru/20240705/yakutsk-1957760005.html

https://rsport.ria.ru/20240705/master-klass-1957715583.html

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https://rsport.ria.ru/20240630/master-klass-1956494520.html

https://ria.ru/20240630/deti-azii-1956492724.html

https://rsport.ria.ru/20240626/putin-1955540725.html

https://ria.ru/20240701/yakutsk-1956568910.html

https://rsport.ria.ru/20240703/master-klass-1957170112.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, якутск, россия, казахстан, михаил николаев, владимир максимов, вера бирюкова, дети азии