Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности
Лукашенко назвал национальную культуру и традиции основой государственности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно беречь национальную культуру и традиции, которые являются основой государственности.
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"Главное, что мы сделали - возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории", - сказал Лукашенко в субботу на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Могилевской области. Выступление президента показал в своём эфире телеканал "Беларусь 1".
По его словам, дети должны видеть, как взрослые бережно относятся к родной культуре, которая созидалась веками.
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"Только так, возрождая и сохраняя традиции, можно сохранить свою идентичность, продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что сохранение белорусской и восточнославянской культуры важно в текущих условиях, когда мир меняется с бешеной скоростью, а в соцсетях создаётся альтернативная реальность. "Мы порой живём в этом интернете, оторвались от настоящей жизни", - заметил президент.