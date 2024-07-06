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Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности - РИА Новости, 06.07.2024
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22:39 06.07.2024 (обновлено: 22:43 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/lukashenko-1957944421.html
Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности
Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности - РИА Новости, 06.07.2024
Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно беречь национальную культуру и традиции, которые являются основой государственности. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T22:39
2024-07-06T22:43
белоруссия
александр лукашенко
культура
в мире
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно беречь национальную культуру и традиции, которые являются основой государственности. "Главное, что мы сделали - возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории", - сказал Лукашенко в субботу на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Могилевской области. Выступление президента показал в своём эфире телеканал "Беларусь 1". По его словам, дети должны видеть, как взрослые бережно относятся к родной культуре, которая созидалась веками. "Только так, возрождая и сохраняя традиции, можно сохранить свою идентичность, продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что сохранение белорусской и восточнославянской культуры важно в текущих условиях, когда мир меняется с бешеной скоростью, а в соцсетях создаётся альтернативная реальность. "Мы порой живём в этом интернете, оторвались от настоящей жизни", - заметил президент.
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942039899.html
https://ria.ru/20240704/lukashenko-1957387978.html
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белоруссия, александр лукашенко, культура, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Культура, В мире
Лукашенко назвал основу основ белорусской государственности

Лукашенко назвал национальную культуру и традиции основой государственности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что важно беречь национальную культуру и традиции, которые являются основой государственности.
«
"Главное, что мы сделали - возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории", - сказал Лукашенко в субботу на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Могилевской области. Выступление президента показал в своём эфире телеканал "Беларусь 1".
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По его словам, дети должны видеть, как взрослые бережно относятся к родной культуре, которая созидалась веками.
«
"Только так, возрождая и сохраняя традиции, можно сохранить свою идентичность, продолжая тысячелетнюю историю восточнославянских народов. Знание этой истории, понимание философии родной культуры - наше национальное достояние. И мы должны его сберечь, если хотим быть народом, если хотим быть нацией. Это основа основ белорусской государственности", - заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что сохранение белорусской и восточнославянской культуры важно в текущих условиях, когда мир меняется с бешеной скоростью, а в соцсетях создаётся альтернативная реальность. "Мы порой живём в этом интернете, оторвались от настоящей жизни", - заметил президент.
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