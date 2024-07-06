В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО
В Луганске с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО
Луганск . Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители военной комендатуры, Следственного Комитета, полиции, Минобороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР.
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"Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали", - сказала на торжественной церемонии прощания Сорока.
Она уточнила, что останки 20 защитников Отечества были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности.
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"Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой", - сказала Сорока.
Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности СК России является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса.
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"Сегодня значимый день для Луганской Народной Республики, для офицеров Следственного комитета России. В этом памятном месте сегодня захоронены двадцать военнослужащих, которые защищали рубежи нашей Родины… Мы сделаем все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев", - сказала Марковская журналистам.
Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.