https://ria.ru/20240706/lugansk-1957911878.html

В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО - РИА Новости, 06.07.2024

В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:09

2024-07-06T19:09

2024-07-06T22:54

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

россия

донбасс

анна сорока

александр пономарев

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители военной комендатуры, Следственного Комитета, полиции, Минобороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР. "Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали", - сказала на торжественной церемонии прощания Сорока. Она уточнила, что останки 20 защитников Отечества были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. "Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой", - сказала Сорока. Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности СК России является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса. "Сегодня значимый день для Луганской Народной Республики, для офицеров Следственного комитета России. В этом памятном месте сегодня захоронены двадцать военнослужащих, которые защищали рубежи нашей Родины… Мы сделаем все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев", - сказала Марковская журналистам. Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.

https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html

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общество, луганская народная республика, россия, донбасс, анна сорока, александр пономарев, следственный комитет россии (ск рф)