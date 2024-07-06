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В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО - РИА Новости, 06.07.2024
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19:09 06.07.2024 (обновлено: 22:54 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/lugansk-1957911878.html
В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО
В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО - РИА Новости, 06.07.2024
В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО
Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:09
2024-07-06T22:54
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
россия
донбасс
анна сорока
александр пономарев
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители военной комендатуры, Следственного Комитета, полиции, Минобороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР. "Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали", - сказала на торжественной церемонии прощания Сорока. Она уточнила, что останки 20 защитников Отечества были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. "Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой", - сказала Сорока. Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности СК России является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса. "Сегодня значимый день для Луганской Народной Республики, для офицеров Следственного комитета России. В этом памятном месте сегодня захоронены двадцать военнослужащих, которые защищали рубежи нашей Родины… Мы сделаем все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев", - сказала Марковская журналистам. Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.
https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html
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общество, луганская народная республика, россия, донбасс, анна сорока, александр пономарев, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Донбасс, Анна Сорока, Александр Пономарев, Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛНР с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

В Луганске с почестями захоронили 20 бойцов, погибших при выполнении задач в СВО

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк Луганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Останки двадцати участников спецоперации захоронили на территории Мемориального комплекса "Незаживающая рана Донбасса" в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии прощания присутствовали уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока, представители военной комендатуры, Следственного Комитета, полиции, Минобороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР.
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«
"Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиге будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали", - сказала на торжественной церемонии прощания Сорока.
Она уточнила, что останки 20 защитников Отечества были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности.
«
"Мы будем надеяться и верить, что каждый из них обретет свое имя, и семья будет знать, где похоронен их герой", - сказала Сорока.
Старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, присутствовавшая на церемонии, подчеркнула, что одним из главных направлений деятельности СК России является увековечивание памяти соотечественников, погибших как в годы Великой Отечественной войны, так и отстаивавших волеизъявление жителей Донбасса.
«
"Сегодня значимый день для Луганской Народной Республики, для офицеров Следственного комитета России. В этом памятном месте сегодня захоронены двадцать военнослужащих, которые защищали рубежи нашей Родины… Мы сделаем все возможное, чтобы на этих безымянных плитах появились имена наших героев", - сказала Марковская журналистам.
Церемония захоронения прошла с соблюдением всех воинских почестей, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" протоиерей Александр Пономарев провел литию по погибшим.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассАнна СорокаАлександр ПономаревСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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