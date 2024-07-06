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Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко - РИА Новости, 06.07.2024
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11:36 06.07.2024 (обновлено: 13:42 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/lihitchenko-1957841782.html
Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко
Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко - РИА Новости, 06.07.2024
Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в 86 лет, сообщил Первый канал в Telegram. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:36
2024-07-06T13:42
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в 86 лет, сообщил Первый канал в Telegram. &quot;Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы &quot;Время&quot;, — уточнили в материале.Телеканал отметил, что она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны, завоевав всенародную любовь.Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959-м окончила Школу-студию МХАТ.С сентября 1960 года Лихитченко работала в Гостелерадио СССР, в 1968-м стала ведущей программы "Время". Работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР до 1993 года.
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ссср, первый канал (телеканал), россия
СССР, Первый канал (телеканал), Россия
Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко

Умерла советский диктор и ведущая программы "Время" Аза Лихитченко

© РИА Новости / Виталий АрутюновАза Лихитченко
Аза Лихитченко - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
Аза Лихитченко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в 86 лет, сообщил Первый канал в Telegram.
«

"Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы "Время", — уточнили в материале.

Телеканал отметил, что она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны, завоевав всенародную любовь.
Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959-м окончила Школу-студию МХАТ.
С сентября 1960 года Лихитченко работала в Гостелерадио СССР, в 1968-м стала ведущей программы "Время". Работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР до 1993 года.
 
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