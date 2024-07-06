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Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко

Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко - РИА Новости, 06.07.2024

Умерла ведущая программы "Время" Аза Лихитченко

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в 86 лет, сообщил Первый канал в Telegram. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:36

2024-07-06T11:36

2024-07-06T13:42

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы "Время" Аза Лихитченко умерла в 86 лет, сообщил Первый канал в Telegram. "Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы "Время", — уточнили в материале.Телеканал отметил, что она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны, завоевав всенародную любовь.Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959-м окончила Школу-студию МХАТ.С сентября 1960 года Лихитченко работала в Гостелерадио СССР, в 1968-м стала ведущей программы "Время". Работала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР до 1993 года.

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ссср, первый канал (телеканал), россия