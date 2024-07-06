https://ria.ru/20240706/lesa-1957809043.html

В Херсонской области рассказали, как ВСУ каждый день поджигают леса

В Херсонской области рассказали, как ВСУ каждый день поджигают леса - РИА Новости, 06.07.2024

В Херсонской области рассказали, как ВСУ каждый день поджигают леса

Пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T02:44

2024-07-06T02:44

2024-07-06T02:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

россия

вооруженные силы украины

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ЧУЛАКОВКА (Херсонская обл.), 6 июл - РИА Новости. Пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами, рассказал РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян. "Тушим лес каждый день, в день по пять, по шесть пожаров у нас.... Если брать этот год - массово пошла атака дронами. То есть, Мавики, FPV, бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно", - сказал Сергей Лукьян. За текущую неделю в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 19 пожаров, с начала года - более 100 возгораний. Накануне пожарным лесничеств Голопристанского округа были выделены новые комплекты формы и бронежилеты для работы в прифронтовой зоне. "Лучше в бронежилете, чем без него. Хоть что-то он спасёт, случайный осколок задержит", - рассказал водитель пожарной машины Николай Глущенко.

https://ria.ru/20240705/svo-1957712517.html

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херсонская область , происшествия, россия, вооруженные силы украины