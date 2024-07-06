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В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя - РИА Новости, 06.07.2024
В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:50
2024-07-06T11:50
2024-07-06T11:50
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ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ. По данным ведомства, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Объект был выявлен, участники преступной группы задержаны. "Пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном изготовлении и сбыте немаркированной спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъят "контрафакт" в объеме 45 тонн спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции (часть 2 статьи 171.3 УК РФ). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя
УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми