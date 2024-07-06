https://ria.ru/20240706/kremenchug-1957820468.html
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье - РИА Новости, 06.07.2024
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье
Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:10
2024-07-06T07:10
2024-07-06T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
кременчуг
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204987_0:98:3016:1795_1920x0_80_0_0_5b24b8972ab73eef8faebfe15b29a740.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы были в направлении аэродрома "Кременчуг", который сейчас используется для обучения пилотов вертолетов и ремонта вертолетов. Но в том же направлении находится топливно-сырьевая база НПЗ, хорошая железнодорожная развилка и множество складов", - сказал Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html
россия
полтавская область
кременчуг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204987_169:0:2849:2010_1920x0_80_0_0_6026b12a13b35095564895aa3668f23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, полтавская область, кременчуг, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Кременчуг, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье
Подполье: ВС России ударили по Кременчугу в направлении аэродрома и НПЗ