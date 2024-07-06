https://ria.ru/20240706/kremenchug-1957820468.html

Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье

Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье - РИА Новости, 06.07.2024

Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье

Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T07:10

2024-07-06T07:10

2024-07-06T07:10

специальная военная операция на украине

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полтавская область

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сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы были в направлении аэродрома "Кременчуг", который сейчас используется для обучения пилотов вертолетов и ремонта вертолетов. Но в том же направлении находится топливно-сырьевая база НПЗ, хорошая железнодорожная развилка и множество складов", - сказал Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957760968.html

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в мире, россия, полтавская область, кременчуг, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины