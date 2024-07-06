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Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье - РИА Новости, 06.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/kremenchug-1957820468.html
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье - РИА Новости, 06.07.2024
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье
Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T07:10
2024-07-06T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
кременчуг
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Взрывы были в направлении аэродрома "Кременчуг", который сейчас используется для обучения пилотов вертолетов и ремонта вертолетов. Но в том же направлении находится топливно-сырьевая база НПЗ, хорошая железнодорожная развилка и множество складов", - сказал Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html
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россия
полтавская область
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в мире, россия, полтавская область, кременчуг, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Кременчуг, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по Кременчугу, заявили в подполье

Подполье: ВС России ударили по Кременчугу в направлении аэродрома и НПЗ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударили по Кременчугу Полтавской области Украины в направлении аэродрома и топливно-сырьевой базы НПЗ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Взрывы были в направлении аэродрома "Кременчуг", который сейчас используется для обучения пилотов вертолетов и ремонта вертолетов. Но в том же направлении находится топливно-сырьевая база НПЗ, хорошая железнодорожная развилка и множество складов", - сказал Лебедев.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Сокрушительные удары": в ВСУ раскрыли, что произошло в Часовом Яре
01:50
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Катастрофа для Украины": стало известно о бегстве ВСУ из очередного города
Вчера, 19:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПолтавская областьКременчугСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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