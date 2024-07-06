https://ria.ru/20240706/korabli-1957904447.html
Группа российских кораблей покидает порт Венесуэлы
Группа российских кораблей покидает порт Венесуэлы - РИА Новости, 06.07.2024
Группа российских кораблей покидает порт Венесуэлы
Группа российских кораблей Северного флота покидает порт Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:22
2024-07-06T18:22
2024-07-06T18:22
венесуэла
в мире
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ЛА-ГУАЙРА (ВЕНЕСУЭЛА), 6 июл - РИА Новости. Группа российских кораблей Северного флота покидает порт Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. Первым отплывает танкер-снабженец "Академик Пашин". Во вторник корабельная ударная группа российского Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра. Группа из 46 членов экипажей кораблей во время визита в Венесуэлу приняла участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости этой южноамериканской страны.
https://ria.ru/20240703/korabli-1957001925.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, в мире
Группа российских кораблей покидает порт Венесуэлы
Российские корабли покидают порт Венесуэлы, первым отплывает "Академик Пашин"
ЛА-ГУАЙРА (ВЕНЕСУЭЛА), 6 июл - РИА Новости. Группа российских кораблей Северного флота покидает порт Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Первым отплывает танкер-снабженец "Академик Пашин".
Во вторник корабельная ударная группа российского Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра.
Группа из 46 членов экипажей кораблей во время визита в Венесуэлу приняла участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости этой южноамериканской страны.